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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۰

در گرگان/

مسابقات انفرادی تنیس روی میز بانوان جام فجر آغاز شد

مسابقات انفرادی تنیس روی میز بانوان جام فجر آغاز شد

گرگان - خبرگزاری مهر: مرحله اول مسابقات انفرادی نخستین دوره رقابتهای بین المللی تنیس روی میز بانوان جام فجر در گرگان آغاز شد.

به گزارش خبرنگار مهر، این دوره از مسابقات با شرکت شش تیم از روز شنبه در گرگان آغاز شد.

مرحله اول مسابقات انفرادی تنیس روی میز بانوان پس از پایان یافتن رقابت های تیمی آغاز شد.

در مرحله اول این رقابتها، عاطفه کریمی به مصاف جانا گاتهاتردتووا از اسلواکی می رود و مهشید صامت با کینگا کواکس از مجارستان دیدار خواهد کرد.

در دیگر دیدارهای این مرحله محجوبه عمرانی به مصاف نورا هاراستی از مجارستان می رود و مریم صامت با لیدیا حسن عمر از عراق رو به رو می شود.

در آخرین دیدار نیز مریم جلالی به مصاف هم وطن خود ندا شهسواری نفر اول ایران در رنکینگ جهانی خواهد رفت.

نخستین دوره مسابقات بین المللی تنیس روی میز بانوان از 23 مهر در سالن امام خمینی(ره) ورزشگاه آزادی گرگان آغاز شده و تا 26 همین ماه ادامه خواهد داشت.
 

کد مطلب 1434495

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