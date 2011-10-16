  1. استانها
  2. کرمان
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۷

پور محسنی به مهر خبر داد:

مرحله دوم مایه کوبی تب برفکی در کرمان آغاز شد

مرحله دوم مایه کوبی تب برفکی در کرمان آغاز شد

کرمان - خبرگزاری مهر: مسئول اداره مبارزه با بیماری های دامی دامپزشکی کرمان از آغاز مرحله دوم مایه کوبی تب برفکی در کرمان خبر داد.

الهام پور محسنی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز مرحله دوم مایه کوبی تب برفکی در کرمان اظهار داشت: در این مرحله از مایه کوبی علاوه بر گاو، گوسفند و بز نیز مایه کوبی خواهند شد.

پور محسنی با بیان اینکه این عملیات همزمان با سراسر کشور از 23 مهر ماه آغاز شده و تا مدت 15 روز ادامه دارد افزود: پیش بینی می شود در این فاز تعداد 130 هزار راس گاو و یک میلیون راس گسفند و بز مورد مایه کوبی قرار گیرند.

وی یاد آور شد: واکسن یادآور برای گوساله هایی که برای اولین بار واکسن تب برفکی را دریافت می کنند 21 روز بعد تکرار می شود.

این مسئول ادامه داد: 80 درصد مایه کوبی در گاو و 90 درصد در گوسفند توسط بخش خصوصی انجام می شود.

پور محسنی از تمامی اتحادیه ها و تعاونی های دامداران، مجتمع های دامپروری و دامداران خواست برای اجرای بهینه مرحله دوم مایه کوبی همکاری لازم را با اکیپ های دامپزشکی داشته باشند.

کد مطلب 1434497

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها