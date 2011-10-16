احمدی نژاد به کهگیلویه و بویراحمد سفر می کند

به گزارش خبرنگار مهر، اکبر نیکزاد بعدازظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران گفت: دکتر احمدی نژاد و اعضای هیئت دولت به مدت دو روز در استان حضور می یابند و ضمن دیدار با مردم استان از آخرین وضعیت پیشرفت فیزیکی مصوبات سفرهای دور اول، دوم و سوم مطلع می ‌شوند.

وی بیان کرد: در این دور از سفر هیئت دولت به استان تمام مصوبات سه دوره گذشته مورد بررسی قرار می‌گیرد و به پیشرفت مصوبات در دست اجرا سرعت داده می شود و مشکلات مصوبات اجرا نشده و یا مصوباتی که در پیشرفت کاری آنها خللی ایجاد شده، برطرف خواهد شد.

نیکزاد اظهار داشت: این دوره از سفر هیئت دولت به استان مصوباتی نخواهد داشت و صرفا آخرین وضعیت و پیگیری مصوبات دوره‌های گذشته بررسی می ‌شوند.

استاندار کهگیلویه و بویراحمد گفت: در این سفر رئیس جمهورعلاوه بر مرکز استان به شهرستانهای استان نیز سفر می‌کند.

وی بیان داشت: در این سفر رئیس جمهور و هیئت دولت، برنامه‌های مختلفی از جمله دیدار عمومی با مردم خواهند داشت.

نیکزاد همچنین عنوان کرد: اگر همه مصوبات سه دوره سفرهای استانی در کهگیلویه و بویراحمد در همه بخشها اجرا، تکمیل و به‌ بهره‌ برداری برسند، تحولات اساسی در همه حوزه‌ها، بخشها و شاخصهای مختلف این استان به وجود می‌آید.