9 درصد از ارزش افزوده کشاورزی کشور متعلق به فارس است

به گزارش خبرنگار مهر، مهزراد خرد ظهر یکشنبه در همایش روزجهانی غذا با اشاره به وضعیت تولید مواد غذایی در استان فارس گفت: سهم استان در بخش تولید محصولات کشاورزی کشور 10 درصد است که در داخل فارس نیز 17 درصد ارزش افزوده به بخش کشاورزی تعلق دارد.

وی ادامه داد: با توجه به چنین آماری تولیدات غذایی در فارس یکی از پتانسیلهای بالاست که در این میان طی سالهای گذدشته با توجه به خشکسالیهای پیاپی آموزشهای لازم جهت بهره گرفته از روشهای جدید علمی مد نظر قرار دارد.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس تاکید کرد: راهبردهای اساسی در حوزه افزایش بهره وری و حفاظت از منابع آبی و خاکی فارس مطرح و در حال اجراست.

خرد تصریح کرد: یکی از مباحث مهمی که به آن توجه خاصی صورت گرفته حفظ نباتات است که با راه اندازی آزمایشگاه مخصوص، این بحث در حال پیگیری است و از طرفی شش واحد تولید حشرات مفید نیز راه اندازی شده است.

وی ادامه داد: در کنار این مباحث میزان کمبود آب در استان نیز مد نظر قرار گرفته که استفاده از روشهای آبیاری نوین در دستور کار قرار گرفت و با ارائه بیش از 85 درصد از هزینه های آبیاری تحت فشار توسط دولت قدمهای بزرگی در این راستا برداشته شده است.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی استان فارس افزود: افزایش کارایی در مصرف آب با توجه به خشکسالی باید بیشتر مورد توجه قرار داده شود تا متناسب با میزان آب مصرفی مواد غذایی مرغوب عرضه شود.

خرد تاکید کرد: تولید مواد غذایی ارگانیک طی چند سال گذشته در دستور کار قرار گفته که در این بخش، استان با داشتن پتانسیلهای بالا در مباحث علمی کشاورزی توانسته رتبه قابل قبولی در کشور و جهان به خود اختصاص دهد.