اجرای عمومی دو هزار تئاتر خیابانی در کشور/ مریوان پایتخت تئاتر خیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر، حمید شاه آبادی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار داشت: با توجه به اقدامات و برنامه ریزی های صورت گرفته در یک سال اخیر توسط وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی بیش از دو هزار اجرای عمومی تئاتر خیابانی در استانهای کشور عملیاتی شده است که این یک حرکت رو به جلو به شمار می رود.

وی ادامه داد: یکی از سیاست های اصلی کاری وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی در حوزه تئاتر به ویژه نمایش خیابانی توجه به اجرای عمومی در مناطق مختلف کشور با حمایت از گروه های نمایشی است که در همین راستا با اجرایی کردن طرح استقرار و ساماندهی گروه های نمایشی این مهم به بهترین شکل ممکن در سراسر کشور اجرایی می شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی کشور بیان کرد: تئاتر خیابانی به دلیل نوع ارتباطی که به صورت مستقیم با مخاطب ایجاد می کند باید بیش از گذشته مورد توجه قرار گیرد زیرا با تقویت و توجه به این نوع نمایش می توان بخش زیادی از مشکلات و نیازهای تئاتر در کشور را جبران کرد و این روند در دستور کار وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی قرار گرفته و انتظار می رود که با مشارکت هنرمندان این مهم جنبه عملیاتی به خود بگیرد.

شاه آبادی در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به شناسایی 60 نقطه در سراسر کشور برای اجرای نمایش های خیابانی یادآور شد: تئاتر خیابانی ظرفیت های بسیار خوبی در کشور دارد و باید ضمن توجه به این ظرفیت ها از حضور و استقبال مردم از اجراهای خیابانی به عنوان یک بحث آموزشی و فرهنگ سازی به نحو مناسب بهره برداری کرد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره های منطقه ای تئاتر شهروند در شهرهای سقز و لاهیجان افزود: برگزاری این دو جشنواره ثابت کرد که کشور ما در حوزه تئاتر خیابانی دارای ظرفیت های بسیاری است که بدون شک باید با تعامل و همکاری بین مسئولان استانی و هنرمندان زمینه برای شکوفایی این استعدادها فراهم شود.

معاون امور هنری وزیر فرهنگ و ارشاد اسلامی مریوان را پایتخت تئاتر خیابانی کشور عنوان کرد و یادآور شد: مریوان ظرفیت های بسیار خوبی در حوزه های مختلف فرهنگی و هنری دارد و به همین دلیل باید با تلاش هنرمندان این شهر زمینه برای اجرای عمومی نمایش های خیابانی در طول سال را فراهم کرد و این مهم به باقی ماندن مریوان به عنوان پایتخت تئاتر خیابانی کمک می کند.

شاه آبادی با تاکید بر حفظ تئاتر خیابانی در مریوان و لزوم تلاش هنرمندان و دست اندرکاران در راستای توجه به این مهم اظهار داشت: باید مسئولان استانی همچون گذشته میزان حمایت های خود از این جشنواره را داشته باشند و اجازه ندهند تا جشنواره خیابانی از مریوان خارج شود و وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامیز نیز به لحاظ مالی از این جشنواره حمایت می کند.

وی در پایان ضمن تقدیر از حضور هنرمندان در جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان گفت: استقبال مردم بهترین ظرفیت برای تقویت و اعتلای تئاتر خیابانی در استان مرزی کردستان به شمار می رود که انتظار می رود این مهم بیش از سالهای گذشته مورد توجه قرار گیرد.

ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان از 20 تا 24 مهر ماه سال جاری و با حضور 35 گروه نمایشی از داخل و خارج از کشور در معابر عمومی و پارک های مریوان برگزار و ظهر یکشنبه به کار خود پایان داد.