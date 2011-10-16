رودکی پرونده ترور نویسندگان خارجی را بازگشایی کرد

مصطفی فعلهگری سردبیر این ماهنامه ادبی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اعلام این خبر گفت: ماهنامه رودکی در دور جدید از انتشار خود با هدف تبدیل این مجله به یکی از 10 مجله ادبی برتر جهان در دست انتشار قرار گرفته است و در واقع سعی ما بر این است که این ماهنامه که به زودی به دو هفتهنامه مبدل خواهد شد، یک اثر آموزشی برای هرعلاقهمند به ادبیات با هر اندیشهای باشد.
وی با اشاره به تغییرات انجام گرفته در این ماهنامه افزود: «رودکی» در شکل جدید از انتشار خود در بخشی ویژه با عنوان «آذرخش» به موضوعی ویژه خواهد پرداخت که از این شماره تا سه شماره آینده موضوع نویسندهکشی و ترور نویسندگان در جهان خواهد پرداخت.
فعلهگری همچنین از ایجاد بخشهایی با عنوان «باغ آلبالو» با موضوع بررسی شعرایران و جهان، «لالایی» با موضوع بررسی داستان ایران و جهان، «تنها نوشته است که میماند» با موضوع مصاحبه با نویسندگان و شاعران مطرح ایران و جهان، «چراغ شب» با موضوع نمایش، «بادبانهای روشنایی» با موضوع ادبیات کودک و نوجوان ایران و جهان، «ترس و لرز» با موضوع ادبیات وحشت در جهان و سایهبان با موضوع ارائه آثار برتر حوزه گرافیک در هر شماره از ماهنامه خبر داد.
فعلهگری همچنین از ایجاد بخش ویژه تئوریپردازی در حوزه ادبیات با نام پرچین و بخش خبری با عنوان بیتابی در این ماهنامه خبر داد.
به گفته سردبیر ماهنامه ادبی رودکی این ماهنامه در دوره جدید انتشار خود در 100 صفحه و به صورت ماهانه منتشر خواهد شد و از اواخر دی ماه به صورت دوهفته نامه منتشر میشود.
نخستین شماره جدید رودکی از امروز 24 مهرماه با قیمت 4هزار تومان در کیوسکهای مطبوعاتی ارائه شده است.
نظر شما