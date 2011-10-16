موزه دفاع مقدس خراسان جنوبی نیازمند 10میلیارد تومان اعتبار است

حسن مجنونی در گفتگو با خبرنگار مهر، اظهار داشت: هم اکنون جهت بهره برداری از پارک موزه دفاع مقدس این استان اعتباری بالغ بر 10 میلیارد تومان نیاز است، که برنامه ریزی شده بخشی از این مبلغ از بودجه کشوری و بخش از بودجه فرهنگی تامین شود.

وی اضافه کرد: این اعتبار جهت ساخت این پارک موزه طی پنج سال برنامه ریزی شده است.

وی تعداد مصوبات هیئت دولت به این استان در بخش دفاع مقدس را 15 مورد عنوان کرد و بیان داشت: ایجاد مرکز فرهنگی دفاع مقدس یا پارک موزه از شاخص ترین پروژه های این بخش بوده است.

مجنونی با اشاره به اینکه پارک موزه دفاع مقدس استان امسال در ردیف بودجه ملی قرار گرفته است، افزود: جهت راه اندازی این مرکز فرهنگی اختصاص سالانه 300 میلیون تومان پیشنهاد شده که با اعتبار 243 میلیون تومان موافقت شده و ردیف بودجه گرفته است.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی میزان زمین واگذار شده برای پارک موزه دفاع مقدس استان را به مساحت 38 هکتار اعلام کرد.

وی اختصاص 330 میلیون تومان برای تولید فیلم دفاع مقدس شامل مستند شهید ناصری و فرمانده دفاع مقدس استان را از دیگر مصوبات سفر به این استان برشمرد و اظهار داشت: از این مبلغ نیز تاکنون 50 درصد محقق شده است.

مجنونی با بیان اینکه تدوین سند راهبردی نقش استان در هشت سال دفاع مقدس از دیگر پروژه های سفرهای قبلی هیئت دولت به این استان است، بیان کرد: این سند نقش اقشار مختلف مردم این استان در دوران دفاع مقدس را بیان می کند.

به گفته وی جهت اجرای این طرح اعتباری بالغ بر 520 میلیون تومان درخواست شده و طی برنامه پنج ساله تدوین خواهد شد.

مجنونی در ادامه از برگزاری جشنوراه منطقه ای دفاع مقدس در این استان طی سال جاری خبر داد و گفت: این جشنواره با حضور استانهای خراسان رضوی، سیستان و بلوچستان، کرمان، خراسان شمالی و جنوبی برگزار خواهد شد.

مدیرکل بنیاد حفظ آثار و نشر ارزشهای دفاع مقدس خراسان جنوبی یادآور شد: این جشنواره با هدف جمع آوری آثار دفاع مقدس برگزار و آثار آن برای موزه دفاع مقدس استان جمع آوری خواهد شد.