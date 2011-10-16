به گزارش خبرنگار مهر، نشست خبری رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران درباره فعالیتهای این سازمان در دو ماه گذشته صبح امروز یکشنبه 24 مهر در محل کتابخانه ملی برگزار شد.
صلاحی در پاسخ به پرسشی درباره کشورهایی که کتابخانه ملی در آینده با آنها تفاهمنامه امضا خواهد کرد، گفت: اولویت ما برای این کار، کشورهای عضو اکو است و برای این هدف، یک برنامه آموزشی در حوزه کتابداری و اطلاعرسانی و اسناد و مرمت و بازسازی متون را پیشبینی کردهایم.
معرفی 2 اثر دیگر به یونسکو برای ثبت در حافظه جهانی تا پایان سال
وی همچنین درباره آثاری که برای ثبت جهانی در سال 2012 به یونسکو پیشنهاد میشوند، افزود: 17 سند بررسی شده که داوران به 6 اثر رسیدهاند و تا پایان سال به 2 اثر نهایی خواهیم رسید و آنها را برای ثبت در حافظه جهانی به یونسکو عرضه میکنیم.
رئیس کتابخانه ملی در پاسخ به خبرنگاری که با توجه به فعالیتهای گسترده وی در حوزههای اقتصادی و سیاسی، توضیحات وی را درباره انتصابش در این مسئولیت فرهنگی خواستار شد، گفت: عقبه فرهنگی من بیشتر و پررنگتر از عقبه اقتصادی من است. ضمن اینکه من تحصیلات عالی خودم را در رشته مدیریت استراتژیک گذراندهام و به نظرم کسی که مسئولیت کتابخانه ملی را بر عهده میگیرد، باید ترکیبی از همه تخصصها باشد.
صلاحی تاکید کرد که عملکرد وی در چند ماهی که از انتصابش به عنوان رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی میگذرد، گویای توانایی او در اداره این مسئولیت است.
از نظر منابع در اختیار، رتبه نخست منطقه را داریم
وی در ادامه با اشاره به اینکه در حال حاضر 3.5 میلیون جلد کتاب و 227 میلیون برگ سند در سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران موجود است و از این نظر ایران رتبه نخست را در منطقه دارد، تاکید کرد: اگر در گذشته کار جمعآوری کتابها و نسخ خطی با شدت بیشتری انجام میشد، الان وضعیت بهتری داشتیم اما با این وجود میتوانیم اینجا را به کتابخانهای غنی تبدیل کنیم.
رئیس کتابخانه ملی سپس از فهرستنویسی نسخ خطی باقیمانده تا 3 سال دیگر و فهرستنویسی منابع کتابی تا آخر آذرماه سال 1391 خبر داد.
آخرین وضعیت ساختمان 30 تیر کتابخانه ملی
صلاحی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره سرنوشت ساختمان رها شده کتابخانه ملی در خیابان 30 تیر تهران هم گفت: قبل از اینکه من به اینجا بیایم، در جلسهای که در دولت برگزار شده، مقرر شده که طبقه بالای این ساختمان برای تبدیل آن به موزه علوم و فناوری، در اختیار وزارت علوم قرار داده شود اما طبقه اول آن در اختیار کتابخانه ملی بماند.
وی افزود: در حال حاضر طبقه یک این ساختمان متعلق به سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران است و به زودی بخشی از کارهای سازمان را به آنجا منتقل میکنیم که این بخشها یا تالارهای عمومی است یا فهرستنویسی کتابها است که برونسپاری شده است.
تاسیس 21 شعبه دیگر از کتابخانه ملی در 21 استان
رئیس سازمان اسناد و کتابخانه ملی همچنین در پاسخ به خبرنگار دیگر که از احتمال تاسیس شعب دیگری از این سازمان در مراکز استانی پرسید، گفت: در حال حاضر در 9 مرکز استان شعبه داریم و با توجه به مثبت بودن عملکرد آنها، مسئولان مربوطه در استانهای دیگر هم درخواست تاسیس شعب کتابخانه ملی را در آنجا دارند.
به گفته صلاحی تفاهمنامههای لازم در این خصوص با مسئولان 21 استان باقیمانده امضا شده و تاسیس شعب سازمان اسناد و کتابخانه ملی ایران در انتظار مجوز از سوی رئیس جمهور است.
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