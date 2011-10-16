ناهید عبدی نویسنده و پژوهشگر در گفتگو با خبرنگار مهر، گفت: نشر سخن، پروژهای را دنبال میکند که درباره رویکردهای تفسیر آثار هنری است. کتابی که من تالیف آن را در این پروژه به عهده داشتم، درباره «آیکونولوژی نگارگری ایرانی» است که این شاخه معروف به شمایلنگاری است اما تعبیر من از این عبارت، نگارهخوانی است.
وی افزود: در نگارش این کتاب از منابع داخلی و خارجی زیادی استفاده کردم و به بررسی چهرههای هنر ایرانی اسلامی و هنر ایران قبل از اسلام پرداختم. نسخ خطی زیادی هم به این منظور مورد بررسی قرار گرفت.
عضو پژوهشکده فرهنگستان هنر ادامه داد: این کتاب در پی معرفی روشی برای تفسیر آثار نگارگری ایرانی است و این که چگونه میتوانیم متوجه شویم هر نگاره حاوی چه پیامهایی است یا به عبارت سادهتر، چه میگوید. مراحل تحقیق و تالیف این کتاب، بسیار طول کشید و چند ماه است که آن را به ناشر تحویل دادهام.
عبدی گفت: در حال حاضر ویراستاری کتاب در جریان است. این کتاب حجمی حدود 200 صفحه دارد که چون برای تالیفش تحلیل و تفصیل زیادی خرج شده، 40 تا 50 صفحهاش به معرفی مراجع کتاب، اختصاص دارد.
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