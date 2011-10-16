معلولان البرزی مدالهایی نمادین هدیه گرفتند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم گرامیداشت روز پاراالمپیک در حالی روز یکشنبه در کرج برگزار شد که تمام 400 نفر شرکت کننده در این برنامه با لباسهای یکدست پاراالمپیک جلوه خاصی به یک برنامه خاص بخشیده بودند.

سراسر برنامه که پر بود از شور و شعف و شادی با اجراهای متنوعی از جمله اجرای نماآهنگ توسط معلولان، موسیق، نمایش و پخش ویدئوکلیپ همرا بود.

در این آیین بهروز منتقمی مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز، در سخنانی کوتاه به خوش آمدگویی به قهرمانان و نام آوران معلول بسنده کرد.

همچنین در بخشی دیگر از این برنامه به مناسبت روز پاراالمپیک مدالهایی نمادین توسط مدیرکل بهزیستی و مدیرکل ورزش و جوانان استان البرز به کلیه معلولان و قهرمانان تقدیم شد.

در این برنامه قهرمانان معلول رشته های مختلف ورزشی و همچنین معلولان کم توان ذهنی حضور داشتند.

مراسم گرامیداشت روز پاراالمپیک روز یکشنبه به همت هیئت ورزشهای جانبازان و معلولان البرز با همکاری اداره کل بهزیستی این استان و معاونت فرهنگی- اجتماعی شهرداری کرج و با حضور جمعی از مسئولان استانی و شهری، ورزشکاران و معلولان استان البرز در سالن ورزشی استقلال کرج برگزار شد.