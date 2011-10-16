45 درصد تصادفهای خراسان رضوی در سه شهرستان روی داد

به گزارش خبرنگار مهر، محمد سیاسی ظهر یکشنبه در جمع خبرنگاران از ثبت 275 تصادف جاده ای در محورهای بین شهری و روستایی استان در شهریور ماه خبر داد و افزود: این سه شهرستان با توجه به حجم بالای تردد دارای بیشترین آمار مجروحین نیز بوده اند.

وی افزود: مهمترین دلایل بروز این تصادفات تخلفاتی چون عدم توجه به جلو، انحراف به چپ و تخطی از سرعت مطمئن بود که در مجموع سبب بروز 145 تصادف معادل 52.7 درصد از کل آمار شده اند.

وی گفت: 31 درصد تصادفات شهریور نیز بر اثر سه دلیل عدم رعایت حق تقدم، خستگی و خواب آلودگی و عدم توانایی در کنترل وسیله نقلیه روی داده است.

سیاسی مواردی چون تغییر مسیر ناگهانی، عدم حفظ فاصله مناسب، نقص فنی خودرو و حرکت در خلاف جهت به عنوان دیگر دلایل بروز تصادفات در این مدت اعلام کرد.

وی با ابراز تاسف از وقوع این حوادث در آخرین روزهای فصل تابستان گفت: متاسفانه به رغم اقدامات انجام شده توسط اداره کل راه و ترابری و پلیس راه استان برای افزایش سطح ایمنی در محورهای استان به ویژه دو مسیر پر تردد مشهد - نیشابور - سبزوار - کاهک و مشهد - چناران - قوچان - فاروج از جمله رفع نقاط پر خطر، نصب تابلو و علائم ایمنی و تجهیزات هشدار باز هم شاهد کم توجهی رانندگان به قانون و نکات ایمنی و بروز حوادث ناگوار هستیم.

وی با اشاره به ثبت حدود یک میلیون و 900 هزار تخلف سرعت غیر مجاز در جاده های استان در شهریور ماه از رانندگان درخواست کرد با رعایت کامل قوانین و توجه به علائم هشدار دهنده سفری ایمن و مطمئن را برای خود و همراهان رقم بزنند.