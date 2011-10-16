1200 فرصت شغلی در آق قلا ایجاد شد

به گزارش خبرنگار مهر، حاجی گلدی کر ظهر یکشنبه در بازدید از طرح های اشتغالزای شهرستان افزود: از این تعداد 546 فرصت شغلی در بخش مسکن و 696 فرصت شغلی در سایر بخش ها ایجاد شده است.

وی اظهار داشت: کل تعهد اشتغال دستگاه های اجرایی شهرستان در سالجاری دو هزار و 460 فرصت شغلی است.

کر عنوان کرد: از این تعداد 965 فرصت شغلی در بخش مسکن و هزار و 495 فرصت شغلی در سایر بخش ها ایجاد خواهد شد.

وی گفت: تاکنون 50 درصد تعهد اشتغال شهرستان محقق شده است.



فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: هیچ دستگاه یا نهاد دولتی نمی تواند ادعا کند که متولی اشتغال نیست و همه باید با عزم ملی دست در دست هم دهیم تا موضوع اشتغال را حل کنیم.

کر اضافه کرد: بازدید میدانی طرح های اشتغالزایی شهرستان در دستور کار ستاد اشتغال شهرستان قرار گرفته است و تمامی طرح های اشتغالزایی دستگاه های اجرایی توسط خود دستگاه متولی و توسط ستاد اشتغال شهرستان بر اساس آمار و اطلاعات ارائه شده راستی آزمایی خواهند شد.

فرماندار شهرستان آق قلا اضافه کرد: دستگاه های اجرایی به عنوان نمایندگان دولت در شهرستان باید دقت کافی را در بررسی طرح ها داشته باشید و طرح هایی مصوب شود که به تولید پایدار و اشتغال پایدار منجر شود و باعث به حرکت در آمدن چرخه اقتصادی شود.