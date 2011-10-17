10حقیقت فناورانه درباره المپیک 2012/ بزرگترین رویداد اینترنتی را بشناسید

به گزارش خبرگزاری مهر، مقامات کمیته المپیک لندن 2012 میلیاردها پوند سرمایه صرف کرده اند تا با به کار گرفتن فناوری های مختلف پوشش دادن رقابتها را ساده تر کرده و امنیت رقابتها، حضور هواداران در حوزه های المپیک و سرویس دهی به آنها را بهبود ببخشند.

شرکت "آتوس" یکی از شرکتهای فناوری است که ارائه دهنده زیرساختارهای عظیم محاسبه ای، ارتباطاتی و انرژی است، زیرساختارهایی که برای انجام موفقیت آمیز بازیها و همخوانی و مطابقت این رقابت بزرگ جهانی با 10 حقیقت فناورانه، حیاتی به شمار می روند:

طرح یکی از ورزشگاه های اصلی برگزاری رقابتهای المپیک

1- انتظار می رود بیش از چهار میلیارد نفر به تماشای این رقابتها نشسته و عملکرد ورزشکار محبوب خود را بر روی تلویزیون مشاهده کنند، چهار میلیارد برابر دو سوم جمعیت کل جهان است.

2- مرکز TOC طی هفته جاری فناوری به نام Mission Control به معنی کنترل ماموریت را ویژه رقابتهای المپیک لندن 2012 ارائه کرده است که می تواند نتایج رقابتها را پیش بینی کرده، امنیت ارتباطات رقابتها را حفظ کرده و انرژی و ارتباطات راه دور را برای تمامی 94 حوزه المپیکی فراهم آورد.

مرکز فناوری عملیات المپیک 450 کارمند برای مدیریت امور رقابتها خواهد داشت

3- مرکز TOC در حدود 450 کارمند خواهد داشت که تمامی آنها در یک مرکز به صورت شبانه روزی به کنترل و مدیریت تمامی 94 حوزه المپیک خواهند پرداخت.

4- تستهای انجام شده برای آزمودن سیستمهای فناوری اطلاعات المپیک پیش از آغاز رقابتها، به منظور شبیه سازی هر نوع خطر و برنامه ممکن ارزشی زمانی برابر 200 هزار ساعت یا 23.5 سال دارند. درواقع می توان گفت شدت و پیچیدگی این آزمایشها به اندازه ای است که با هشت هزار و 333 روز کاری برابری می کنند.

فناوری سیستم اطلاعاتی لمسی برای اولین بار برای مفسران ورزشی به کار گرفته خواهد شد

5 - برای اولین بار، مفسران ورزشی در تمامی رقابتهای برگزار شده در المپیک لندن از فناوری سیستم اطلاعاتی لمسی استفاده خواهند کرد که می توانند جزئیات رقابتها را در زمان حقیقی به آنها انتقال دهند. این سیستم نسبت به رقابتهای پکن در چهار سال پیش از اطلاعات 10 ورزش بیشتر برخوردار است. المپیک لندن 2012 در عین حال میزبان اولین دور از رقابتهای پاراالمپیک خواهد بود که چنین سیستم لمسی با افزوده شدن پنج ورزش دیگر در آن مورد استفاده قرار خواهد گرفت.

6- تابستان لندن رو به پایان گذاشته است و شاید انگلیسی ها بخواهند به شیوه چینی ها از پرتاب راکتهای آب و هوایی برای متوقف کردن ابرهای باران زا از فراز ورزشگاه ها استفاده کنند.

مدالهای المپیک لندن

7- المپیک لندن 2012 شاهد رقابتهای سبزتر و پایدارتری خواهد بود. نیروگاهی ویژه انرژی برق، حرارت و آب خنک پارک المپیک 2012 را تامین خواهد کرد که در آن از فناوری ویژه ای برای کاهش 33 درصدی تولید دی اکسید کربن استفاده شده است.

8- مرکز TOC المپیک لندن 2012 (مرکز فناوری عملیات المپیک) همچنین می تواند 30 درصد بیشتر از رقابتهای پکن 2008 داده های مربوط به نتایج رقابتها را پردازش کند تا بتواند خود را با نیاز شدید و روزافزون هواداران رقابتها برای دریافت اطلاعات جدید در هر مکان و زمانی انطباق دهد.

استفاده از کارتهای غیرلمسی برای پرداخت هزینه ها

9- هوادارن در این دور از رقابتها به پرداخت پول نقدی نیازی ندارند، بلکه می توانند بدون همراه آوردن پول نقد و با استفاده از کارتها و کارتخوانهای غیر لمسی هزینه های مورد نیاز خود را پرداخت کنند. در حال حاضر بیش از پنج هزار فروشگاه برای پوشش دادن و استفاده از این فناوری اعلام آمادگی کرده اند.

10- پیش بینی می شود در طول رقابتهای المپیک سال 2012 لندن، بیش از 8.5 میلیارد رایانه، موبایل هوشمند و تبلت به اینترنت وصل شوند، در این صورت المپیک لندن به بزرگترین رویداد اینترنتی تاریخ تبدیل خواهد شد.