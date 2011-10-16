230 میلیارد ریال به خشکسالی خراسان جنوبی اختصاص یافت

محمدعلی آخوندی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اعتبارات خشکسالی استان در سال جاری اظهار داشت: بر اساس اعتبارات مصوب هیئت وزیران امسال 230 میلیارد ریال اعتبار خشکسالی و سایر حوادث به استان اختصاص یافت که به زودی ابلاغ می شود.

وی میزان اعتبارات سال گذشته این بخش را 22 میلیارد تومان عنوان کرد و بیان داشت: همچنین ابلاغ اعتباری بالغ بر 28 میلیارد ریال جهت جبران خسارات سیل سال گذشته در این استان در دست پیگیری است.

وی در خصوص نحوه توزیع اعتبارات مدیریت بحران در کشور، عنوان کرد: خراسان جنوبی جزو 10 استان حادثه خیز کشور بوده و در زمینه توزیع اعتبارات این فصل، با توجه به پارامترهای مورد نظر از جمله جمعیت، وسعت و ... سهم آن رعایت شده و در رتبه های اول برخورداری از اعتبار بوده است.

وی با اشاره به اینکه براین اساس سهم استان یک درصد اعتبارات کشور است، اما از 3.26 درصد بهره می برد، افزود: این اعتبارات در مراحل پیشگیری، آمادگی، مقابله و بازسازی هزینه می شود.

آخوندی بیان کرد: یکی از اثرات مثبت اعتبارات مدیریت بحران به ویژه خشکسالی این است که علی رغم وجود خشکسالی، روستاهای استان تخلیه نشده اند.

وی در خصوص پاسخگو بودن این اعتبارات با توجه به حجم خسارات ناشی از حوادث نیز تصریح کرد: در ایران جبران خسارت ها مورد حمایت دولت است و دیگر کشورها به این میزان همکاری نمی کنند و از جمله راهکارها اقدام برای بیمه محصولات کشاورزی است.

این مسئول بیان داشت: خراسان جنوبی از مناطقی است که بیشترین یارانه را در این زمینه دریافت می کند.

وی بحرانهای طبیعی را زمینه ساز سایر بحران ها خواند و گفت: معمولاً دولتها بیش از پنج درصد خسارات را جبران نمی کنند ولی در ایران قسمت عمده آن پیگیری می شود.

آخوندی افزود: جبران خسارت در قالب خسارت مستقیم و غیر مستقیم است که بخش غیر مستقیم آن از طریق صندوق بیمه و اقدامات حمایتی برخی نهادها مثل کمیته امداد انجام می شود.

وی جبران بخشی از خسارات، زیربنایی را توسط وزارت و دستگاه متولی اعلام کرد و گفت: بخشی از این خسارات نیز توسط مدیریت بحران تأمین می شود.