همراهی با ولایت رمز سعادت دنیوی و اخروی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد هادی بهشتی پور ظهر یکشنبه در جمع کارکنان فرماندهی انتظامی استان گیلان با استناد به آیات قرآن و ذکر احادیث، خصوصیات ایمان ظاهری و واقعی را برشمرد و افزود: وعده های الهی برای انسان ها در ایمان واقعی محقق خواهد شد.

وی همچنین وعده خداوند برای مومنان واقعی را وعده شخصی یعنی وعده بهشت و وعده اجتماعی را خلیفة الله بودن روی زمین عنوان کرد.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا حکومت های ماذون از طرف خداوند را حکومت های الهی دانست و گفت: در حکومت الهی پایبندی و ایمان واقعی به نظام وجود داشته و نمونه بارزش ایستادگی و مقابله با انواع توطئه در ایران اسلامی است.

وی فریاد انزجار بسیاری از ملت ها از حاکمان خود را نشان از الگوگیری آنان از ایران و دوری حاکمانشان از خداوند اعلام کرد.

بهشتی پور حضرت امام خمینی (ره) را مومن واقعی توصیف کرد و گفت: چون امام مومن واقعی بود خداوند زمینه ساز موفقیتش در جامعه شد.

وی در ادامه رهبر معظم انقلاب امام خامنه ای را از رهروان حضرت امام خمینی (ره)، نایب حضرت ولی عصر (عج) و امام ظاهر در جامعه معرفی کرد و اظهار داشت: لبیک به ایشان باید لبیک واقعی باشد و از صفات مومنان در جامعه است که رهرو این بزرگوار باشند زیرا عدول از ولایت موجب گمراهی می شود.

جانشین سازمان عقیدتی سیاسی ناجا با بیان اینکه دشمن همه جا آشکارا عمل نمی کند، به توطئه های دشمن در جامعه اشاره داشت و افزود: انحراف به تدریج ایجاد می شود، بنابراین باید با پیروی از ولایت و امام ظاهر در مقابل انحراف ایستاد و این رمز پایداری، سعادت و سلامت در جامعه است.