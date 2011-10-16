وضعیت اشتغال در آق قلا رضایت بخش است

به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی نوبخت ظهر یکشنبه در بازدید از طرح های آق قلا افزود: بر اساس بررسی ها بیشتر دستگاه های اجرایی به تعهدشان عمل کرده اند.

وی اظهار داشت: تیم نظارتی دستگاه اجرایی و تیم نظارتی ستاد اشتغال شهرستان مستقر در فرمانداری وظیفه نظارت و راست آزمایی طرح اشتغالزایی که تسهیلات دریافت کرده اند را برعهده دارد.

مشاور استاندار و مدیر دفتر ارزیابی عملکرد و پاسخگویی به شکایات استانداری گلستان اضافه کرد: با توجه به دغدغه های ریاست محترم جمهوری و تاکیدات استاندار محترم کمیته نظارتی ویژه ای با حضور اداره کل تعاون، کار و رفاه اجتماعی، اداره کل امور اقتصادی و دفتر ارزیابی عملکرد استانداری گلستان و فرمانداران هر شهرستان شکل گرفته است و طرح های اشتغالزایی را به صورت موردی و نمونه ای و با مراجعه میدانی بررسی می کنند.

وی هدف از تشکیل گروه های نظارتی را نظارت بر اجرای طرحهای اشتغالزایی به منظور اجرا و تحقق هر چه بهتر آنها، ایجاد اشتغال پایدار، تحقق طرحهای اشتغالزایی مصوب شده ، هزینه شدن تسهیلات اعطایی اشتغالزایی در موارد مناسب و منجر شدن تسهیلات اعطایی به اشتغال عنوان کرد.

نوبخت اضافه کرد: برای بررسی طرح های اشتغالزایی در شهرستان آق قلا 23 جلسه شامل 5 جلسه طرح های اشتغالزایی 7 جلسه کارشناسی و 11 جلسه تخصصی در گروه اشتغال استان تشکیل شده است .

نوبخت اضافه کرد: دستگاه های اجرایی که به طور کامل به تعهدشان عمل کنند تشویق خواهند شد و از دستگاه های اجرایی که در بحث اشتغال نتوانستند به طور کامل به تعهدشان عمل کنند انتظار داریم با تلاش و جدیت مضاعف بحث اشتغال را پیگیری کنند.