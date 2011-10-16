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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۲۶

تیموری:

همایش "عفاف حجاب و ازدواج آسان" در شهرستان کیار برگزار می‌شود

همایش "عفاف حجاب و ازدواج آسان" در شهرستان کیار برگزار می‌شود

شلمزار - خبرگزاری مهر: سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار از برگزاری همایش عفاف و حجاب و ازدواج آسان در روستای دورک این شهرستان در آذر ماه سال جاری خبر داد.

عبدالرحمن تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تبیین فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: تبیین و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان و به هنگام در بین جوانان و هدایت آنها به این سمت از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: ازدواج بهنگام، آسان و آگاهانه باید با توجه به معیارهای صحیح صورت بگیرد اما متاسفانه بسیاری از معیارهایی که برای دو نسل پیش اهمیت داشت برای جوانان امروز کم‌رنگ شده و معیارهای مادی و گذرا جایگزین آنها شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار بر ضرورت توجه افراد به ازدواج آسان و بهنگام تاکید کرد و افزود: بالارفتن سن ازدواج و ایجاد تاخیر در ازدواج آسان و بهنگام در جامعه مشکلات اجتماعی فراوانی را در پیش روی جوانان قرار داده است که تلاش و همت خانواده‌ها و مسئولان ذیربط را می‌طلبد.

تیموری به برگزاری همایش عفاف و حجاب و ازدواج آسان در آذرماه امسال اشاره کرد و گفت: این همایش در راستای ارائه الگوهای صحیح ازدواج آسان و بهنگام و بررسی مسائل و معضلات فراروی ازدواج جوانان این شهرستان برگزار می‌شود.

کد مطلب 1434526

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