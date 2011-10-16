عبدالرحمن تیموری در گفتگو با خبرنگار مهر بر ضرورت تبیین فرهنگ ازدواج آسان در جامعه تاکید کرد و اظهار داشت: تبیین و اشاعه فرهنگ ازدواج آسان و به هنگام در بین جوانان و هدایت آنها به این سمت از مهمترین مسائلی است که باید به آن توجه ویژه‌ای شود.

وی افزود: ازدواج بهنگام، آسان و آگاهانه باید با توجه به معیارهای صحیح صورت بگیرد اما متاسفانه بسیاری از معیارهایی که برای دو نسل پیش اهمیت داشت برای جوانان امروز کم‌رنگ شده و معیارهای مادی و گذرا جایگزین آنها شده است.

سرپرست اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی شهرستان کیار بر ضرورت توجه افراد به ازدواج آسان و بهنگام تاکید کرد و افزود: بالارفتن سن ازدواج و ایجاد تاخیر در ازدواج آسان و بهنگام در جامعه مشکلات اجتماعی فراوانی را در پیش روی جوانان قرار داده است که تلاش و همت خانواده‌ها و مسئولان ذیربط را می‌طلبد.

تیموری به برگزاری همایش عفاف و حجاب و ازدواج آسان در آذرماه امسال اشاره کرد و گفت: این همایش در راستای ارائه الگوهای صحیح ازدواج آسان و بهنگام و بررسی مسائل و معضلات فراروی ازدواج جوانان این شهرستان برگزار می‌شود.