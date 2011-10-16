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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۶:۲۶

افتتاح صد و دوازدهمین مدرسه اهدایی مقام معظم رهبری

یکصد و دوازدهمین مدرسه برکت، اهدایی مقام معظم رهبری فردا در منطقه محروم ایوان در استان ایلام افتتاح می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، این مدرسه با اعتباری بالغ بر 5 میلیارد و 760 میلیون ریال، با 2450 متر مربع ساختمان آموزشی و 2800 متر مربع محوطه سازی توسط موسسه بنیاد برکت وابسته به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره) در استان ایلام شهرستان ایوان روستای ایوان احداث شده است.

مدرسه یاد شده دارای استانداردهای ملی شامل: فضای آموزشی، فضای پرورشی، سرویس بهداشتی، محوطه سازی، سرایداری، دیوارکشی و... است که توسط مسئولان بنیاد برکت، تجهیز و نوسازی مدارس کشور و جمعی از مسئولان استان روز دوشنبه 25 مهرماه افتتاح می‌شود.

مدارس برکت طبق فرامین ابلاغی مقام معظم رهبری به ستاد اجرایی فرمان حضرت امام(ره)، از مهر ماه 1387 در مناطق محروم کشور با اختصاص بیش ا ز640 میلیارد ریال در حال احداث هستند.

کد مطلب 1434532

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