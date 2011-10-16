محدوده شهر باباحیدر جوابگوی نیاز مردم این شهر نیست

حمید رضا فروزنده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: تهیه طرح جامع برای توسعه شهری یکی از اولویتهای اساسی این شهر محسوب می شود.

وی عدم وجود نقشه پایه شهر باباحیدر را مهمترین مشکل تهیه طرح جامع این شهر برشمرد و افزود: تهیه نقشه جامع برای باباحیدر نیازمند طی یک دوره زمانی شش ماهه است.

معاون برنامه ریزی استاندار چهارمحال و بختیاری در ادامه عملیات اجرایی ساماندهی گلزار شهدای باباحیدر را مطلوب ارزیابی و تصریح کرد: با توجه به برنامه ریزیهای صورت گرفته با تخصیص اعتبارات لازم این پروژه تا پایان سال‌ جاری به بهره برداری می رسد.

وی عدم مکانیابی مناسب برای دفع زباله ‌های شهری را از مشکلات اساسی شهر باباحیدر دانست و گفت: متأسفانه در این زمینه کمیته مکانیابی به درستی عمل نکرده‌ است.

فروزنده استقرار نیافتن امکانات زیرساختی از جمله گاز شهری را مهمترین مشکل روستای امیدآباد سراب از توابع باباحیدر بیان و تصریح کرد: شرکت گاز باید برای برطرف کردن این مشکل اقدامات لازم را در دستور کار قرار دهد.