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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۳۱

در پیام ماموستا قادری/

اورامانات بر خود می بالد که فردا میزبان قدوم رهبر انقلاب است

اورامانات بر خود می بالد که فردا میزبان قدوم رهبر انقلاب است

پاوه - خبرگزاری مهر:‌ امام جمعه پاوه در پیامی آورده است: خطه قهرمان پرور اورامانات، شهرستان های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی بر خود می بالد که فردا میزبان قدوم مبارک رهبر عالیقدر انقلاب است،

به گزارش خبرگزاری مهر، در پیام ماموستا قادری، امام جمعه شهرستان پاوه که به مناسبت حضور مقام معظم رهبری در شهرستان پاوه، صادر شد آمده است: خداوند سبحان را شاکریم در هنگامی که دست های ناپاک دشمنان دین خدا کهدرصدد تفرقه افکنی در میان برادران مسلمان و پیروان مذاهب مختلف دین مبین اسلام هستند، رهبر مدیر و فرزانه انقلاب با انتخابی از سر بصیرت و هوشمندی شهرستان پاوه را برای دیدار با مردم خطه اورامانات و برادران اهل سنت خود انتخاب کردند.

امام جمعه پاوه در این پیام آورده است: خطه قهرمان پرور اورامانات، شهرستان های پاوه، جوانرود، روانسر و ثلاث باباجانی برخود می بالد که فردا میزبان قدوم مبارک رهبر عالیقدر انقلاب(مدظله العالی)است، مردم ایثار گری که روزهای دفاع مقدس یار و یاور امام راحل عظیم الشان(ره) بودند و امروز آماده اند با جانشین بر حق ایشان بیعتی دوباره کنند.سفر یادگار سالهای دفاع مقدس به پاوه و اورامانات بدون شک بهترین هدیه برای مردم این دیار و نافع ترین مرهم برای آلام زخم هایی است که در طول سالها محرومیت بر این منطقه وارد شده است.

در ادامه می خوانیم: اینجانب به عنوان خدمتگزار این مردم همیشه در صحنه از همه برادران و خواهران خود دعوت می کنم
در مراسم فردا و استقبال از رهبر معظم انقلاب حضرت آیت الله خامنه ای (زیده عزه) آنچه در توان دارند به کار برند و حماسه ای ماندگار خلق نمایند که این حماسه تاریخی اورامانات را به دو بخش قبل و بعد از سفر مقام معظم رهبری تقسیم نماید.

امیدوارم در سایه رحمت خداوند منان این سفر به سلامت انجام پذیرد و برکات آن شامل حال همه ساکنان منطقه پاوه و اورامانات شود.

کد مطلب 1434543

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