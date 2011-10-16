ساختار اداری مدارس علوم دینی کشور ابلاغ شد

به گزارش خبرنگار مهر، قاسم کریمی ظهر یکشنبه در دیدار با امام جمعه گرگان افزود: مباحث مربوط به بخش آموزش و پژوهش و نیز بخش فرهنگی و روحانیان بازنگری شده به تناسب نیاز به استان ها ابلاغ شده است.

وی تصریح کرد: ماحصل مصوبات و برنامه های شورای نمایندگان ولی فقیه درمناطق اهل سنت در قالب کتابچه ای تدوین و تهیه شده و ایجاد این ساختار نیازمند منابع انسانی و مادی است.

کریمی به راه اندازی سیستم "نام" نیزاشاره کرد و گفت: این سیستم همانند سیستم ثبت نام دانشگاه ها تمامی مراحل ثبت نام ها طلاب، حقوق و مزایا و احکام آن را دربرمی گیرد.