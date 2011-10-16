امروز مفهوم تهدیدات دشمن در تولیدات فرهنگی جلوه گر می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد سعیدی در جلسه ستاد خاطیان سمعی و بصری کرمان بر ضرورت همکاری تمامی دستگاه های مرتبط برای نظارت بر روند فعالیت سالم فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی کرمان تاکید کرد.

سعیدی نقش فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی بین جوانان و خانواده ها را مهم ذکر کرد و افزود: امروزه خانواده ها مخاطبان اصلی این فروشگاه ها هستند، بنابراین باید تدبیری اندیشیده شود تا خواسته آنان تامین شود.

سعیدی با اشاره به فعالیت غیرمجاز و بدون مجوز برخی فروشگاه های عرضه محصولات فرهنگی تصریح کرد: به منظور بررسی بیشتر و نظارت و کنترل بر مراکز غیرمجاز توزیع محصولات فرهنگی، کمیته ای متشکل از نمایندگان دستگاه های ذیربط تشکیل می شود.

وی ادامه داد: عرضه محصولات فرهنگی مبتنی بر فرهنگ و آموزشهای دینی باید در این مراکز انجام شود و اگر غیر از این باشد هر کدام از این فروشگاهها تبدیل به محلی برای عرضه محصولات ضد فرهنگی دشمنی می شوند که از هر راه و وسیله ای برای تخریب باورها و ارزشهای اسلامی استفاده می کنند و این امر قابل قبول نیست.

سعیدی تصریح کرد: امروز مفهوم تهدیدات دشمن از مراکز فرهنگی در لابلای تولیدات فرهنگی جلوه گر می شود بنابراین ضرورت نظارت مستمر دستگاههای نظارتی و صیانت از حقوق شهروندان جامعه اسلامی بیش از پیش احساس می شود.

