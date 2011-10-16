تصادف اتوبوس زائران ایرانی در سرزمین وحی

به گزارش خبرنگار اعزامی مهر به مدینه منوره، دیشب درحالی که اتوبوسی جمعی از زائران ایرانی را از جده به مدینه منتقل می‌کرد، به خاطر خواب‌آلودگی راننده با خودروی دیگری برخورد کرد که به دنبال آن، هشت نفر از زائران مجروح و به بیمارستان ملک فهد در مدینه منتقل شدند.

نماینده ولی فقیه در امور حج و زیارت که به همراه رئیس سازمان حج و زیارت به عیادت حادثه‌دیدگان این سانحه رفته بود، خطاب به آن‌ها گفت: پزشک رابط ایرانی در بیمارستان حضور دارد و امکانات خوبی هم در اختیار شماست، پس نگران ادامه‌ اعمال خود نباشید.



علی لیالی رئیس سازمان حج و زیارت پس از عیادت این حادثه‌دیدگان گفت:‌ این سانحه، هشت زخمی داشت که البته پنج نفر از آن‌ها به صورت سرپایی درمان و ترخیص شدند.



به گفته‌ وی، سه زائر دیگر شامل پزشک و معین کاروان و یک زائر زن به دلیل شکستگی همچنان در بیمارستان ملک فهد مدینه، بستری و تحت درمان هستند.



لیالی گفت: براساس اظهار نظر پزشکان، این سه نفر نیز تا یکی دو روز آینده از بیمارستان ملک فهد مرخص می‌شوند و در صورت نیاز به ادامه‌ درمان، براساس تشخیص پزشکان، تحت نظر هیئت پزشکی در بیمارستان ایران در مدینه قرار می‌گیرند.



وی تاکید کرد: هیچ حادثه‌ سنگینی متوجه‌ این زائران نشده است و حال همه‌ زائران این کاروان ایرانی خوب است.



همچنین قاضی‌عسکر درخواست کرد که تلفن همراهی در اختیار این حادثه‌دیدگان قرار دهند تا همراهان و بستگان خود را در ایران مطلع کنند.



درحال حاضر سه زائر زن ایرانی دیگر در بیمارستان ملک فهد مدینه بستری هستند که بر اثر افتادن از پله، سرخوردن و تصادف، دچار آسیب شده‌اند که قاضی‌عسکر از آن‌ها نیز عیادت کرد و ضمن آرزوی سلامتی برای آن‌ها، گفت: نگران ادامه‌ اعمال‌تان نباشید، امکانات لازم در اختیار شما قرار دارد. اگر مشکلی بود حتما آمبولانسی در اختیار شما قرار می‌دهیم تا به‌راحتی به مکه منتقل شوید.