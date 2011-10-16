استقبال مردم ویژگی اصلی مریوان برای میزبانی جشنواره تئاتر خیابانی است

به گزارش خبرنگار مهر، قباد میمنت ‌آبادی ظهر یکشنبه در مراسم اختتامیه ششمین جشنواره بین‌المللی تئاتر خیابانی مریوان اظهار داشت: امسال برای اولین بار چهار کشور خارجی با گروه نمایشی در بخش بین ‌الملل جشنواره ششم تئاتر خیابانی مریوان حضور داشتند که گستردگی بیشتر این بخش در جشنواره‌های آینده از اهداف اداره‌ کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان کردستان است.

وی همت و توان مسئولان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی و شهرستان مریوان و دبیرخانه دائمی جشنواره را در راستای توسعه و گسترش تئاتر خیابانی ستود و افزود: تمامی امکانات و نیروها را با قدرت تمام برای برگزاری این چنین جشنواره‌ ای بسیج می‌ کنیم و انتظار می رود این گونه اقدامات مورد رضایت مردم به ویژه در شهر مریوان قرار گیرد.

دبیر ششمین جشنواره بین المللی تئاتر خیابانی مریوان با اشاره به آمادگی 250 اثر نمایشی از گروه‌ های تئاتر برای شرکت در ششمین جشنواره بین ‌المللی تئاتر خیابانی مریوان، گفت: 175 اثر از این آثار از استان‌ها و مابقی از استان تهران به دبیرخانه جشنواره ارسال شد که در نهایت 36 نمایش برای حضور در بخش های مختلف انتخاب شدند.

میمنت آبادی بیان کرد: 34 گروه نمایشی در بخشهای مسابقه، جنبی و آیینی و نیز بخش بین‌الملل از 11 استان کشور و کشورهای فرانسه، اقلیم کردستان عراق، تاجیکستان و ترکیه حضور داشتند.

مدیر کل فرهنگ و ارشاد اسلامی کردستان استقبال مردم مریوان از اجراهای عمومی را فوق‌العاده خواند و بیان کرد: حضور و استقبال مردم موجب شد تا گروه ‌هایی اجراهای عمومی اضافی داشته باشند و به یقین این مهم زمینه ‌ای برای توسعه تئاتر خیابانی مریوان خواهد بود.

میمنت‌ آبادی از اجراهای عمومی نمایش‌های راه یافته به این جشنواره در روستاهای اطراف مریوان به عنوان اقدامی مثبت نام برد و برگزاری کارگاه‌ های آموزشی و بهره ‌گیری از استادان مجرب را از دیگر اقدانمات خوب در این دوره از جشنواره خواند.