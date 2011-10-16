شهدایی چون حسین لشگری به نظام اسلامی عزت بخشیدند

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم یادبود سرلشگر شهید خلبان حسین لشگری ظهر یکشنبه با حضور امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون فرمانده نیروی هوایی، امیر سرتیپ چیت فروش سخنگوی نیروی هوایی، سرتیپ شایان معاون اطلاعات نیروی هوایی، آیت الله اسلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری، احمد عجم استاندار، امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، همسر شهید و جمعی از همرزمان در سالن آمفی تئاتر امام علی(ع) شهرستان تاکستان برگزار شد.

احمد عجم در این مراسم گفت: شهدا با نثار جان خود راه عزت را برگزیدند و نهال نوپای انقلاب اسلامی را آبیاری کردند تا امروز به درختی تنومند تبدیل شود و شهید لشگری ها پرچمدار این ایثارگری و بذل واقعی جان هستند که باید راهشان تداوم یابد.

عجم یادآورشد: امروز پاسداشت شهدای بزرگواری چون لشگری ها وظیفه دینی و ملی همه ماست تا به آیندگان چهره های واقعی شجاعت و از خود گذشتگی را معرفی کنیم تا به خود ببالند ودر راهشان با عزم جدی و استوارتری حرکت کنند.

استاندار قزوین تصریح کرد: تکریم خانواده شهدا که همه افتخار امروز ما متعلق به آنهاست وظیفه ای همگانی است و برپایی مراسم یادبود و گرامیداشت یاد آنها موجب ترویج فرهنگ مقاومت در جامعه می شود.

وی یادآورشد: در شرایط کنونی بیش از همه نیازمند زنده نگهداشتن یاد شهدا هستیم و دمیدن روح ایثارگری و مردانگی در جامعه از راه برپایی مراسم شهدا ممکن می شود.

عجم گفت: شهدا هر چه داشتند در طبق اخلاص گذاشتند و ما نیز باید با زنده نگهداشتن یاد آنها و تداوم راهشان تلاش کنیم تا حق آنها ادا شود.

وی افزود: دغدغه شهدا عزت و افتخار میهن اسلامی بود که با نثار خون آنها این خواسته ممکن شده است لذا باید خود را وامدار شهدا بدانیم و نگذاریم انقلاب از مسیر خود خارج نشود.

استاندار قزوین با تقدیر از دست اندرکاران ساخت المان زیبای شهید لشگری در تاکستان یادآورشد: شهید حسین لشگری امروز دیگر تنها به شهر ضیاء آباد و تاکستان و قزوین تعلق ندارد بلکه این شهید شخصیتی ملی و فراملی است که در خارج از مرزهای ایران هم شناخته خواهد شد و ساخت تندیس و المان شهید تنها یادآوری و تذکری است که به یاد شهدای بزرگواری که مایه اقتدار و افتخار نظام اسلامی شدند باشیم و نگذاریم از خاطره ها پاک شوند.