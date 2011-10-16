سرمایه گذاری چهار هزار میلیارد ریالی طرح توسعه مجتمع فولاد گیلان

مهدی سعادتی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: برای رسیدن به اهداف نهضت ایجاد اشتغال فقط به اعتبارات دولتی نمی توان بسنده کرد از اینرو باید با تمام توان از سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی حمایت کرد.

وی همچنین با اشاره به ایجاد راهکارهای در گیلان به منظور تسهیل سرمایه گذاری خارجی و بخش خصوصی در استان اظهارداشت: دراین زمینه مذاکراتی با سرمایه گذاران داخلی و همچنین سرمایه گذارانی از روسیه، آلمان، پاکستان، تانزانیا و کنیا در حال انجام است.

برگزاری همایش سرمایه گذاران داخلی و خارجی در گیلان

استاندار گیلان با اشاره به برگزاری همایش بزرگ سرمایه گذاران داخلی و خارجی در اردیبهشت ماه سال آینده در استان تأکید کرد: دروازه های جدید به روی استان در بخش سرمایه گذاری باز خواهد شد.

وی افزود: بخش خصوصی همواره ثابت کرده که در صورت حمایت از آن به مراتب کارایی بیشتر از بخش دولتی دارد.

سعادتی همچنین با اشاره به طرح توسعه مجتمع بزرگ فولاد گیلان گفت: برای رفع مشکلات و توسعه این مجتمع بخش خصوصی عزمی جدی وجود دارد.

وی اظهارداشت: از تمامی مدیران دستگاههای اجرایی خواست نهایت همکاری برای توسعه این طرح را داشته باشند.

استاندار گیلان ادامه داد: صنعت فولاد برای استان دارای جایگاه با اهمیتی است و تلاش می شود تا با حمایت از سرمایه گذاران داخلی و خارجی نسبت به رفع مشکلات و توسعه این صنعت در استان گام های اساسی برداشته شود.