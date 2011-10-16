گردهمایی اقوام ایران کوچک در سعدآباد/ هفته فرهنگی البرز آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، همه ساله در هفته فرهنگی استانها، اهالی استانهای سراسر کشور با سبدی پر از سوغات و توشه ای از آداب و رسوم خود به تهران می آیند تا میزبانی برگزاری هفته فرهنگی استان خودرا بر عهده گیرند.

با استان شدن البرز و راهیابی آن به نقشه جغرافیایی کشور، امسال برای نخستین بار البرز نشینان نیز که به واسطه کثرت اقوام در آن ایران کوچک نامیده می شود، راهی مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد می شوند تا در اولین هفته فرهنگی این استان ظرفیتهای میراث فرهنگی، گردشگری و صنایع دستی آن را معرفی کنند.

نمایشی از هنر و فرهنگ و آداب و رسوم مردمان سخت کوش البرز نشین قرار است طی یک هفته برای علاقمندان به فرهنگ این سرزمین به نمایش درآید.

شاید در کمتر منطقه ای شاهد حضور این چنین گرم و گسترده اقوام ایرانی از سراسر کشور در یک استان باشیم، محلات استان البرز و شهر کرج هریک میزبان اقوامی از گوشه و کنار این سرزمین است.

محله یزدیها، اصفهانیها، جاده چالوسیها، جنوبیها، عربها، کردها، لرها و .... هریک در مراسم ها و مناسبتهای ملی مذهبی که با آیین های محلی مردمان این سرزمین همراه است، به طور ویژه ای خودنمایی می کند.

این استان همچنین علاوه بر اقوام، میزبان عشایر خونگرم و سخت گوشی از ایل زرگرها و ... است که در ارتفاعات طالقان و ساوجبلاغ به دامداری مشغلوند و هربهار بار سفر می بندند و سیاه چادرهایشان را برمی کشند و به گوشه ای دیگر کوچ می کنند.

حضور این چنین گرم و مراوده مردمانی با گویش وزبان های مختلف در کنار هم و بهره گیری از فرهنگ و سنن یکدیگر ویژگی خاصی را به این استان بخشیده است که قرار است در اولین هفته فرهنگی البرز نیز نمایش این تعامل و زندگی دسته جمعی اقوام در استان البرز به نمایش در آید.

همچنین ساکنان اصلی منطقه کرج نیز از دیرباز با طبیعت سرسبز این منطقه خو گرفته و آیینها واداب و رسوم خود را دارند که با گذشت سالها هنوز برخی از این آیین ها نظیر تعزیه خوانی و چاووشی خوانی در روستاهای برغان و جاده چالوس و اشتهارد مشهود است.

آواز و موسیقی محلی، غذاها و شیرینیها، صنایع دستی و ...هریک در جای جای این استان رنگ و بوی خاص خودش را دارد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز از برگزاری مراسم هفته فرهنگی البرز برای نخستین بار در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد خبر داد و گفت: در این هفته فرهنگ و هنر منطقه البرز و ایران کوچک به نمایش در می آید.

محمدرضا پوینده در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: هفته های فرهنگی استان ها با هدف معرفی توانمندیها و قابلیتهای استانهای کشور در بخشهای مختلف از جمله جاذبه های طبیعی و گردشگری، صنایع دستی، آداب و رسوم و سنن، معرفی مفاخر و مشاهیر و چهره های ماندگار فرهنگی هر استان و همچنین شناساندن پتانسیل‌های تاریخی، ملی و ‌مذهبی کهن استانها برنامه ریزی و اجرا می شود.

وی افزود: امسال برای نخستین بار استان البرز که اقوام گوناگون ایرانی را نیز در خود جای داده است، دارای هفته فرهنگی مختص به خود شد.

این مسئول بیان کرد: برپایی نشستهای ادبی، هنری و شب شعر و نمایش توانمندیها درعرصه فرهنگ و هنر اصیل استان البرز بخشی از برنامه های هفته فرهنگی این استان به شمار می رود که تقویت وحدت ملی و ایجاد شور و نشاط را به ارمغان خواهد آورد.

وحدت و همدلی اقوام با برپایی نمایشگاه هفته فرهنگی استانها

وی یادآور شد: این هفته فرصتی را فراهم می آورد تا شهروندان تهرانی نیز با آداب و رسوم سایر قومیت‌های ایرانی بیش از پیش آشنا شوند و این امر وحدت و همدلی آنها را افزایش دهد.

مدیرکل میراث فرهنگی البرز بیان کرد: در ویژه برنامه های هفته فرهنگی استان البرز که در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد تهران برگزار می شود، نمایشگاههای مختلف در قالب غرفه های معرفی صنایع دستی، میراث فرهنگی و جاذبه های گردشگری بر پا می شود و در کنار مراسم های آیینی این استان در معرض دید علاقمندان قرار می گیرد.

وی برپایی نمایشگاه عکس از فعالیتهای علمی، فرهنگی، عمرانی و خدماتی اداره کل میراث فرهنگی صنایع دستی و گردشگری استانها، نمایشگاه عکس از جاذبه های گردشگری، صنایع دستی و ابنیه تاریخی استان، نمایشگاه کشفیات آثار تاریخی و عتیقه و نمایشگاهی از انتشارات و کتابهای علمی، تخصصی و مقالات تحقیقی نیز از دیگر برنامه های هفته فرهنگی البرز است.

اجرای موسیقی سنتی توسط هنرمندان البرز در سعدآباد

پوینده همچنین از دیگر برنامه های هفته فرهنگی البرز در تهران به معرفی موسیقی اصیل و سنتی شهرستانهای این استان، غذاهای سنتی و بازیهای محلی و هنرهای آئینی و ... اشاره کرد.

وی یادآور شد: اجرای برنامه های آیینی با معرفی فرهنگ فولکلور، شعر اقوام نیز هر شب در هفته فرهنگی استان البرز از برنامه های ویژه این استان در مجموعه سعدآباد است.

این مسئول بیان کرد: اجرای موسیقی زنده سنتی، چنگ نوازی، اجرای گروههای دستان گویا، آواز آذری، مولانا، فرشچی و همنوازی دف و نی از دیگر برنامه های بخشهای جانبی هفته فرهنگی استان البرز است.

پوینده اظهار داشت: مراسم افتتاحیه هفته فرهنگی البرز عصر یکشنبه با حضور مسئولان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد آغاز می شود.

در هفته فرهنگی استانها، هر هفته 6استان کشور به طور همزمان در مجموعه فرهنگی تاریخی سعدآباد(2استان، مجموعه فرهنگی تاریخی گلستان و (2استان) مجموعه فرهنگی ارگ آزادی(2استان) با اجرای برنامه های متنوع و متعدد به معرفی داشته های تاریخی،طبیعی، فرهنگی و هنری خود می پردازد.