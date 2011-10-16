دهنوی از همراهی مس در دیدار با پرسپولیس محروم نبود

به گزارش خبرگزاری مهر، اسماعیل حسن‌زاده، رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال با بیان این مطلب افزود: باشگاه پرسپولیس نسبت به حضور دهنوی در بازی دیروز اعتراض کرده و مدعی است که این بازیکن به دلیل محرومیت نمی بایست در دیدار مقابل پرسپولیس به زمین می رفت.

وی در ادامه افزود: براساس تبصره بند سه ماده 28 آیین‌نامه کمیته انضباطی در مسابقات لیگ برتر، حکم‌های محرومیت برای بازیکنان، 72 ساعت بعد از ابلاغ باید اجرا شود. با توجه به اینکه حکم دهنوی صبح پنجشنبه به باشگاه مس ابلاغ شده است تا صبح امروز یکشنبه برای اجرا شدن وقت داشت. در واقع رای محرومیت دهنوی چهارشنبه قطعی شد اما حکم وی پنجشنبه یعنی فردای آن روز ابلاغ شده است.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال که با سایت این فدراسیون گفتگو می کرد، افزود: با توجه به این مسئله و تبصره بند 3 ماده 28، دهنوی مشکلی برای بازی مقابل پرسپولیس نداشت. البته مسئولان باشگاه مس پیش از مسئولان باشگاه پرسپولیس با ما تماس گرفته بوده و نسبت به این مسئله سوال پرسیدند، ما هم آنها را مطمئن کردیم که بازیکن‌شان محروم نیست.

حسن‌زاده از محرومیت دهنوی و بیاتی نیا از بازی هفته بعد خبر داد و گفت: بنابراین تیم مس کرمان می‌توانسته در بازی شنبه مقابل پرسپولیس از دهنوی استفاده کند. باشگاه مس پیش از بازی، با فدراسیون تماس داشت تا برای امکان استفاده از دهنوی مطمئن شود که به آنها گفتیم می‌توانند از دهنوی استفاده کنند. دهنوی و بیاتی‌نیا بازیکنان مس از بازی هفته بعدی محروم هستند.

وی در تشریح قانون ابلاغ گفت: دلیل تدوین این قانون و وجودش در آیین نامه انضباطی به این دلیل است که مربیان زمانی که روی ترکیب تیم‌شان برنامه ریزی می کنند و تمرین‌های‌شان را ترتیب می دهند اما به یک باره وقتی یک روز پیش از بازی مطلع شوند که بازیکنان‌شان را در اختیار نخواهند داشت ممکن است دچار مشکلاتی شوند این سه روز پس از ابلاغ به این خاطر است که در برنامه مربیان اشکالاتی پیش نیاید.

رئیس کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال تصریح کرد: در آیین نامه جدیدی که به تصویب برسد این قانون به احتمال زیاد تغییر خواهد کرد و قانون ابلاغ مدت زمانش کمتر خواهد شد. ما در این قانون تجدیدنظر خواهیم کرد و ممکن است دچار تغییر شود.