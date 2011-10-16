به گزارش خبرگزاری مهر، در همایش "فرهنگ معنوی" که برای دومین سال متوالی در آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود، آیت الله تسخیری دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، دکتر تبرائیان معاون بین‌الملل مجمع و دکتر مهدی سنایی رئیس موسسه مطالعات ایراس(روسیه، آسیای مرکزی و قفقاز) از کشورمان با هماهنگی و برنامه ریزی رایزنی فرهنگی ایران شرکت خواهند کرد.



آیت‌الله تسخیری با حضور در این همایش پیرامون" امدادهای معنوی حج ابراهیمی" سخنرانی می‌کند.



همایش بین‌المللی "فرهنگ معنوی" از 25 مهرماه به مدت سه روز در شهر آستانه پایتخت قزاقستان برگزار می‌شود.



قزاقستان پس از استقلال همپای توسعه سیاسی، اقتصادی، علمی و اجتماعی، برنامه‌های متنوع و گسترده‌ای را در حوزه مسائل فرهنگی در دستور کار خود قرار داده است که همایش ‌بین‌المللی گفتگوی ادیان نیز از دیگر برنامه‌های دینی و فرهنگی دولت قزاقستان است که هر دو سال یکبار برگزار می‌شود.