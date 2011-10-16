افتتاح هفتمین پایگاه خبری "وب دا" در یزد/ ایجاد وب دا در همه استانها تا پایان سال

به گزارش خبرنگار مهر، این پایگاه خبری به منظور انعکاس آخرین اخبار حوزه فرهنگ سلامت، دستاوردهای علمی و پژوهشی، فعالیتها و برنامه های دانشگاه، اخبار واحدها و معاونت های زیر پوشش دانشگاه همچنین مرجع اخبار حوزه سلامت و پزشکی دیگر خبرگزاریهای محلی و ملی در دانشگاه علوم پزشکی یزد راه اندازی شد.
وب دا دانشگاه علوم پزشکی یزد شعبه ای از خبرگزاری وب دا وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی است که در راستای فرهنگ سازی سلامت فعالیت می کند.
رئیس دانشگاه علوم پزشکی یزد در مراسم افتتاح این دفتر اظهار داشت: وب دا به عنوان پل ارتباطی بین مردم با مجموعه دانشگاه می تواند در رفع مشکلات مردم کوشا باشد.
سید جلیل میرمحمدی با اشاره به اینکه اخبار وب دا باید تلاشهای بخش پژوهش و آموزش را نیز همانند بخشهای بهداشت و درمان پوشش دهد، یادآور شد: این تلاش هنوز برای مردم ناشناخته است در حالی که اقدامات زیربنایی خوبی در حوزه های پژوهش و آموزش صورت گرفته است.
مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت نیز در مراسم رونمایی و افتتاح پایگاه خبری وب دا یزد با بیان اینکه پایگاه خبری و ب دا دانشگاه علوم پزشکی یزد از پایگاه های فعال در حوزه پزشکی و سلامت است، اظهار امیدواری کرد: با ساماندهی اخبار در حوزه پزشکی و سلامت بتوانیم دستاوردهای پژوهشی و آموزشی را به مراتب به روز رسانی کنیم.
سیدحمید حسینی تصریح کرد: وب دا سعی دارد منبع تغذیه خبرگزاریهای الکترونیک و رسانه های مکتوب برای آگاهی مردم از اخبار و اطلاعات پزشکی و درمانی باشد.
حسینی با بیان اینکه پایگاه خبری و ب دا در یزد، هفتمین پایگاه خبری در کشور است، اظهار امیدواری کرد: تا پایان سال جاری پایگاه خبری و ب دا در همه استانهای کشور راه اندازی شود.
سیدمحمدرضا آقایی میبدی، رئیس روابط عمومی دانشگاه علوم پزشکی شهید صدوقی یزد از سوی مدیرکل روابط عمومی وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی به عنوان مسئول پایگاه وب دا در استان یزد معرفی شد.
نظر شما