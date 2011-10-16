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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۴:۵۲

کشتی‌آرای به مهر خبر داد:

طلا و سکه در آرامش/ سکه تمام طرح قدیم 580هزار تومان

طلا و سکه در آرامش/ سکه تمام طرح قدیم 580هزار تومان

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر با اعلام وجود شرایط آرام در بازار انواع سکه و طلا طی امروز یکشنبه، گفت: قیمت هر قطعه سکه تمام بار آزادی طرح جدید 562 هزار تومان است.

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بار آزادی طرح قدیم را امروز یکشنبه 580 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 562 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین با اعلام قیمت 262 هزار تومانی هر نیم سکه، اظهار داشت: قیمت هر ربع سکه بهار آزادی طی امروز 142 هزار تومان است.

کشتی آرای بیان داشت: هر قطعه سکه گرمی 73 هزار تومان فروخته می شود و هر گرم طلای 18 عیار نیز 49 هزار و 450 تومان قیمت دارد.

وی ادامه داد: امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1682 دلار است. با توجه به اینکه طی روزهای گذشته قیمت ارز تقریبا ثابت مانده است این آرامش و ثبات نسبی به بازار سکه و طلا نیز وارد شده و هم اکنون جو آرامی در این بخش حکمفرما است.

کد مطلب 1434576

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