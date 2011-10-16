طلا و سکه در آرامش/ سکه تمام طرح قدیم 580هزار تومان

محمد کشتی آرای در گفتگو با مهر قیمت هر قطعه سکه تمام بار آزادی طرح قدیم را امروز یکشنبه 580 هزار تومان اعلام کرد و گفت: هر قطعه سکه تمام بهار آزادی طرح جدید نیز 562 هزار تومان است.

رئیس اتحادیه کشوری طلا و جواهر همچنین با اعلام قیمت 262 هزار تومانی هر نیم سکه، اظهار داشت: قیمت هر ربع سکه بهار آزادی طی امروز 142 هزار تومان است.

کشتی آرای بیان داشت: هر قطعه سکه گرمی 73 هزار تومان فروخته می شود و هر گرم طلای 18 عیار نیز 49 هزار و 450 تومان قیمت دارد.

وی ادامه داد: امروز قیمت هر اونس طلا در بازارهای جهانی 1682 دلار است. با توجه به اینکه طی روزهای گذشته قیمت ارز تقریبا ثابت مانده است این آرامش و ثبات نسبی به بازار سکه و طلا نیز وارد شده و هم اکنون جو آرامی در این بخش حکمفرما است.