به گزارش خبرگزاری مهر، محمد کاظم پورامینی گفت: روستای فردو با تقدیم 104 شهید به انقلاب اسلامی افتخار آن دارد که بیشترین سهم را در بین روستاهای کشور در ایثار و از جان گذشتگی فرزندان این سرزمین اسلامی داشته باشد، از این رو ساماندهی گلزار شهدا این روستا، اماکنی که بعنوان اسناد افتخار ملت غیور و آزاده ایران اسلامی برای نسلهای آینده باقی خواهد ماند، از اهمیت بسزایی برخوردار است.



وی افزود: تاکنون 27 گلزار شهید استان قم ساماندهی شده و 2 گلزار شهدای کهک و کرمجگان تا پایان امسال ساماندهی می‌شود و گلزار روستای فردو بدلیل برخی موانع با وجودی که در برنامه امسال قرار گرفت تا سال آینده آماده بهره‌برداری می‌‌شود.



مدیرکل بنیاد شهید قم ادامه داد: طرح ساماندهی گلزار روستای فردو همانند سایر گلزارها از سال 87 همزمان با اراده و عزم دولت خدمتگزار و شهید پرور در راستای ساماندهی گلزارهای شهدا مطرح شد، اما عملیات اجرایی آن عملا از تابستان سال گذشته با تأمین اعتبار اولیه 700 میلیون ریال آغاز شد که 500 میلیون ریال آن از محل اعتبارات استانی تأمین شد.



وی کل اعتبار مورد نیاز برای ساماندهی این گلزار را 2 میلیارد و 200 میلیون ریال ذکرکرد و ادامه داد: در مدت سه ماه تلاش ساماندهی گلزار شهدای روستای فردو از مرحله تخریب بنای قبلی تا پیشرفت 40 درصدی در این پروژه شامل شناژبندی و اسلکت سازی و زدن سقف رواق‌ها انجام شد، اما اتمام اعتبارات موجب شد تا طرح ساماندهی از پاییز سال 89 متوقف شود.



پورامینی با اشاره به اینکه روستای فردو 104شهید تقدیم انقلاب کرده که از این تعداد 9 شهید سرافراز در این روستا مدفون هستند افزود: طرح ساماندهی گلزار شهدای فردو در سه ماه اول ساماندهی در مرحله نماسازی قرار گرفت.



وی اضافه کرد: در این مدت طی نشستی با مسئولان بخش کهک، توافق شد تا طرح ساماندهی گلزار توسط پیمانکار محلی معرفی شده از سوی دهیاری انجام شود، اما در مدت چهارماه گذشته تنها پیشرفت فیزیکی این بخش 20 درصد بوده است.



مدیرکل بنیاد شهید و امور ایثارگران استان قم تأکید کرد: هم اکنون تأخیر در اجرای عملیات پروژه و روبرو شدن با فصل سرما و شرایط خاص اقلیمی موجب به تأخیر افتادن پروژه شده است.



پورامینی افزود: امسال ساماندهی 12گلزار شهدا در قم به اتمام رسیده و با نظر موکد و بسیار مساعد استاندار قم و تأکید وی بر تأمین اعتبار و ساماندهی گلزارهای استان ظرف دو سال آینده کلیه گلزارها (به استثنای گلزار شیخان که در طرح حرم مطهر و گلزار علی بن جعفر(ع) که در دست طراحی جامع است) ساماندهی می‌شود.

