تغییر نظام سیاسی از ریاستی به پارلمانی درآینده احتمالا دور مشکلی ندارد

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه اطلاع رسانی دفترحفظ و نشر آثار رهبر انقلاب، حضرت آیت‌الله خامنه‌ای رهبر معظم انقلاب اسلامی در پنجمین روز سفر به استان کرمانشاه ، در جمع پرشور هزاران نفر از استادان، دانشجویان و دانشگاهیان، با بیان مستدل و تشریح دلایل جوانی ذاتی و طراوت همیشگی اهداف و آرمان‌های نظام اسلامی، انعطاف در مهندسی نظام و تغییر به‌هنگام در ساز و کارها و سیاست‌های تحقق این آرمان‌ها را از ظرفیت‌های نظام اسلامی برشمردند و با اشاره به مقاصد پشت پرده سناریوی آمریکا از جنجال و تهمت‌های اخیر تروریستی به جمهوری اسلامی، به دشمنان ملت ایران هشدار دادند هر گونه توطئه و حرکت مخرب و مزاحم با مقابله قاطع و پشیمان‌کننده جمهوری اسلامی روبرو خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی با ابراز خرسندی فراوان از حضور در جمع پرشکوه، پرمغز و بسیار دلنشین دانشگاهیان استان کرمانشاه، حضور در جمع پرطراوت جوانان را باعث نشاط و روحیه مضاعف مسئولان دانستند و افزودند: نقش جوانان در گذشته و حال و آینده کشور، نقش بسیار برجسته‌ای است بنابراین دیدار با جوانان دانشجو و تحصیل‌کرده از این لحاظ نیز، اهمیتی خاص دارد.

ایشان، امروز را روز مجاهدت، ایستادگی و بصیرت خواندند و با اشاره به بیداری اسلامی و کشمکش‌های آشکار و پنهان و گرایش‌های مختلفی که بر سر نظام‌های جایگزین در مصر، تونس و دیگر کشورهای منطقه بوجود آمده افزودند: در این دوران حساسِ شکل‌گیری نظام‌های نو در منطقه، اوضاع کلی نظام جمهوری اسلامی، یکی از عوامل تاثیرگذاری است که می‌تواند در حال و آینده منطقه، نقش مهمی ایفا کند بنابراین بازخوانی و تأمل در شاکله کلی نظام اسلامی، اهمیت مضاعفی یافته است.

ایشان این بازخوانی را از زاویه ضرورت واقع‌بینی و حرکت آگاهانه نظام نیز مهم دانستند و افزودند حرکت‌هایی که بی‌اعتنا به واقعیات و بدون توجه به افق‌های دوردست صورت می‌گیرد، غالبا به گمراهی و اشتباه می‌انجامد بنابراین باید از این زاویه نیز مسیر طی شده و وضع فعلی را بازنگری کنیم .

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با طرح چند سوال اساسی، اهمیت این بحث را برای استادان و دانشجویان استان کرمانشاه، مورد تأکید بیشتر قرار دادند : مسئله پیری و جوانی نظام اسلامی چگونه قابل تحلیل است؟ آیا نظام، روزی پیر و از کار افتاده خواهد شد؟ آیا راهی برای جلوگیری از این فرسودگی وجود دارد؟ و آیا اگر این وضع پیش آمد راه علاجی وجود خواهد داشت؟

رهبر انقلاب اسلامی با توصیه به اصحاب فکر و فضیلت به ویژه در دانشگاه و حوزه و مراکز تصمیم‌گیری و تصمیم‌سازی برای تأمل و تفکر درباره سؤالات مطرح شده، به ترسیم زنجیره‌ای منطقی از مراحل شکل‌گیری، حرکت و استمرار نظام اسلامی پرداختند.

ایشان خاطرنشان کردند: انقلاب اسلامی یعنی جنبشی که حکومت فاسد ستم‌شاهی را سرنگون و زمینه را برای تشکیل نظام فراهم کرد، نظام اسلامی یعنی هویت و شاکله کلی که مردم برای کشور انتخاب کردند، تشکیل دولت اسلامی به معنای استقرار مجموعه دستگاه‌های مدیریتی و نظام‌های اداره کشور، تشکیل جامعه اسلامی و سپس تشکیل امت اسلامی، حلقه‌های مختلف زنجیره‌ای هستند که راه گذشته، حال و آینده را مشخص می‌سازد.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به شکل‌گیری سه حلقه اول این زنجیره، مرحله چهارم یعنی تشکیل جامعه اسلامی را هدفی میانی اما بسیار مهم و والا دانستند و سخنان مهم خود را در این زمینه متمرکز کردند.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تعریفی کلان از جامعه اسلامی افزودند : جامعه اسلامی، جامعه‌ای است که آرمان‌ها و اهداف و آرزوهای بزرگ اسلام برای بشر، در آن تحقق می‌یابد.

ایشان در تشریح عینی این جامعه خاطرنشان کردند : برخورداری از عدالت و آزادی، نقش‌آفرینی مؤثر مردم در اداره کشور و تعیین سرنوشت خویش، برخورداری از عزت و استغنای ملی، رفاه عمومی و از بین رفتن فقر و گرسنگی، بهره‌مندی از پیشرفت‌های همه‌جانبه علمی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی و دوری از سکون و توقف و پیشروی دائم از خصوصیات بارز جامعه اسلامی است که ملت ایران و نظام اسلامی به سمت تحقق آن حرکت می‌کنند.

ایشان در همین زمینه افزودند: البته هدف نهایی جامعه اسلامی، رسیدن انسان‌ها به کمال معنوی و عبودیت و معرفت پرودگار است که چنین جامعه‌ای، خود زمینه تشکیل امت اسلامی خواهد شد.

رهبر انقلاب اسلامی برای پرهیز از هر گونه برداشت مشترک میان مفاهیم و ویژگی‌های جامعه اسلامی با مفاهیم غربی، به مرزبندی صریح و روشن این مفاهیم پرداختند و با ذکر چند مثال تأکید کردند: مفاهیمی همچون عدالت، آزادی، تکریم انسان و دیگر ویژگی‌های جامعه اسلامی، فقط در معنای عمیق اسلامی مورد نظر است و با مفاهیم مشابه در غرب کاملا متفاوت است.

ایشان ، برداشت غربی از مفاهیم جامعه اسلامی را از جمله مشکلات سال‌های دور و نزدیک دانستند و افزودند : در ارزش‌گذاری این مفاهیم، از هیچ زاویه‌ای، نباید تابع و پیرو راه منحرف غرب شد بلکه برای درک معنای حقیقی این واژه‌ها، باید از منطق اسلام و قرآن بهره گرفت.

رهبر انقلاب اسلامی در همین زمینه خاطرنشان کردند : البته غربی‌ها حتی به معانی غربی این واژه‌ها نیز پایبند نیستند و همانگونه که در افغانستان، عراق، لیبی و دیگر کشورها نشان داده‌اند زیر تابلوهایی نظیر دمکراسی، مبارزه با سلاح اتمی و مقابله با تروریسم، اهدافی شیطانی همچون کنترل مناطق مهم اقتصادی و سوق‌الجیشی جهان، تسلط بر منابع و ذخائر ملت‌ها، حمایت از رژیم صهیونیستی و تکمیل زنجیره استکباری خود را دنبال می‌کنند و ما، با استناد به همین واقعیات، قاطعانه می‌گوییم که دمکراسی رایج در غرب، عمدتا دروغین و پوشالی است.

ایشان پس از تبیین جامعه اسلامی و آرمان‌هایی که پروردگار برای چنین جامعه ای هدف‌گذاری کرده است این سوال را مطرح کردند که آیا جامعه برخوردار از چنین آرمان‌ها و ویژگی‌ها، هرگز پیر و کهنه خواهد شد؟

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در پاسخ به این سوال به فطری بودن آرمان‌هایی نظیر عدالت‌طلبی، آزادی‌خواهی، و کمال‌جویی اشاره و تأکید کردند: این آرمان‌ها فطری و خدایی هستند به همین علت ذاتا کهنه‌شونده نیستند و هیچگاه از طراوت و تازگی نمی‌افتند بنابراین جامعه‌ای نیز که به دنبال این اهداف والا حرکت کند، هیچگاه دچار کهنگی و فرسودگی نمی‌شود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، سپس با تفکیک آرمان‌ها از ساز و کار دستیابی به آرمان‌ها، به تبیین این واقعیت پرداختند که با توجه به دگرگونی اوضاع و شرایط، ممکن است مهندسی، ساز و کارها، سیاست‌ها و نظام‌هایی که برای ایجاد جامعه اسلامی، پیش‌بینی شده، کهنه شود و کارآیی خود را از دست بدهد که در این صورت، تغییر و نو کردن آنها، هیچگونه ایرادی ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی در تبیین بیشتر این نکته یعنی احتمال تغییر ساز و کارهای رسیدن به آرمان‌ها، به ذکر چند مثال از جمله سیاست‌های اصل 44 قانون اساسی پرداختند و خاطرنشان کردند : در قانون اساسی، هدف از تقسیم‌بندی فعالیت بخش‌های مختلف اقتصادی، شکوفایی اقتصادی کشور اعلام شده است و هنگامی که این هدف با ساز و کار گذشته، محقق نشد سیاست‌های اصل 44 تبیین شد .

ایشان دستور امام برای حذف پست نخست‌وزیری از ساختار قوه مجریه را یکی دیگر از موارد تغییر ساز و کار و مهندسی کلی نظام برای تحقق آرمان‌ها برشمردند و افزودند : در شرایط فعلی نظام سیاسی کشور ، ریاستی است و رئیس‌جمهور با انتخاب مستقیم مردم برگزیده می‌شود که شیوه خوب و مؤثری است اما اگر روزی در آینده احتمالا دور، احساس شود که نظام پارلمانی برای انتخاب مسئولان قوه مجریه بهتر است هیچ اشکالی در تغییر ساز و کار فعلی وجود ندارد.

رهبر انقلاب اسلامی درباره ظرفیت منعطف نظام برای نوسازی ساز و کارهای پیش‌بینی شده تأکید کردند : البته هر گونه تغییر و نوسازی و بازسازی در سیاست‌ها، خطوط و مهندسی نظام باید متکی بر اصول اسلامی و برگرفته از آنها باشد ضمن اینکه در قانون اساسی هم تدابیر لازم در این زمینه پیش‌بینی شده است.

رهبر انقلاب در جمع‌بندی این بخش از سخنانشان خاطرنشان کردند : نظام اسلامی هم ثبات دارد و هم تغییر. ثبات در حرکت مستمر و بدون تذبذب و انحراف در مسیر تحقق آرمان‌ها و انعطاف و تغییر در ساز و کارها، خطوط و شکل حرکت.

ایشان تأکید کردند : نوسازی نظام، به هیچ وجه به معنای تجدید نظر در آرمان‌ها نیست بلکه به معنای تغییر در سیاست‌ها و نظام‌ها و تدابیر است که این مسئله می‌تواند مانع از تحجر نیز بشود و با تکیه بر آرمان‌های همیشه جوان و نو نظام اسلامی را، همیشه جوان، شاداب، بالنده و پیش‌رونده نگه دارد.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش دیگری از سخنانشان به تبیین مفهوم حقیقی ولایت فقیه و رهبری در نظام اسلامی پرداختند و با اشاره به تعریف ولایت فقیه از دیدگاه امام افزودند: از دید امام ، ولایت فقیه یعنی مدیریت زنده، بالنده و پیش‌رونده که البته امام بزرگوار ما، خود مظهر تام و تمام این مفهوم بود.

ایشان با اشاره به مغالطه عده‌ای در تعبیر حضرت امام مبنی بر ولایت مطلقه فقیه، خاطرنشان کردند : آنها سعی کردند نظر امام را به معنای بی‌اعتنایی ولایت فقیه به قوانین تفسیر کنند اما امام بزرگوار ملت، ضمن تأکید بر ولایت مطلقه فقیه ، خود بیشتر از همه به رعایت قوانین، اصول، مبانی و جزییات احکام شرعی مقید بود.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای در تبیین شرایط حساس و دقیق ولایت فقیه از دیدگاه امام افزودند : اگر این شرایط از بین برود، رهبری، حتی اگر کسی او را عزل نکند، خود بخود عزل می‌شود و این مسئله، نشان‌دهنده اهمیت فراوان این موضوع است.

ایشان، رهبری را یک مدیریت کلان ارزشی خواندند که با مدیریت اجرایی و مسئولیت مستقیم سه قوه متفاوت است و ضمن نظارت بر فعالیت‌های مسئولان، از حرکت کلی نظام مراقبت می‌کند و اجازه نمی دهد که آنها به هر دلیل، نظام اسلامی را به انعطافی غیر لازم و غیر جایز وادار کنند.

ایشان با اشاره به سخنان برخی در مورد اینکه فلان مسئله بدون نظر رهبری تصمیم‌گیری نمی‌شود افزودند: مسئولان قوه مجریه، نمایندگان مجلس و مسئولان قوه قضاییه با اختیارات کامل و قانونی، وظایف خود را انجام می‌دهند و ممکن است تصمیماتی بگیرند که رهبری با آن مخالف باشد اما رهبری نه حق دارد نه می‌تواند و نه قادر است که در این مسائل دخالت کند مگر در جاییکه اتخاذ سیاستی، به کج شدن راه انقلاب منجر می‌شود که طبعا در این هنگام به مسئولیت‌های خود عمل خواهد کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای، در تعبیر دیگری از رهبری نظام، افزودند: در تصمیمات و عمل رهبری، عقلانیت باید در خدمت به اصول و واقع‌بینی باید در خدمت آرمان‌گرایی قرار گیرد.

ایشان مراقبت رهبری در مسئله هسته‌ای در دوره‌ای که نزدیک بود به تعطیلی فعالیت‌های هسته‌ای ایران منجر شود و نیز مراقبت در بحث رابطه با آمریکا را از جمله مواردی خواندند که رهبری، بر اساس وظایف خود، از ایجاد انحراف در حرکت کلی نظام جلوگیری کرده است.

ایشان در بخش دیگری از سخنانشان در نگاهی اجمالی به بحث تحزب خاطرنشان کردند: ما با تحزب مطلقا مخالفتی نداریم و معتقدیم تحزب با وحدت جامعه منافاتی ندارد به شرط آنکه با نگاه درست ایجاد شود.

رهبر انقلاب افزودند : اگر حزبی برای کانال‌کشی و کادرسازی و هدایت فکری جامعه در زمینه‌های سیاسی، دینی، عقیدتی و دیگر عرصه‌ها بوجود آید و قصد خود را در دست گرفتن قدرت قرار ندهد، کاری خوب و مورد تأیید است که البته اینگونه احزاب، اگر در رقابت‌های سیاسی هم وارد شوند، به طور طبیعی برنده می‌شوند.

ایشان در نفی احزاب قدرت‌طلب افزودند: برخی احزاب مانند احزاب کنونی غرب در واقع باشگاه‌هایی برای کسب قدرت هستند و سعی میکنند از هر طریق از جمله زد و بند سیاسی به قدرت برسند که ما اینگونه تحزب را تأیید نمی‌کنیم اما اگر کسانی با همین نگاه دنبال تشکیل حزب باشند، جلوی آنها را نمی‌گیریم.

رهبر انقلاب اسلامی در بخش پایانی سخنانشان به سناریوی جنجالی اخیر آمریکا در زدن اتهام تروریستی به جمهوری اسلامی ایران اشاره کردند و با اشاره به رصد دقیق و مراقبت کامل نظام اسلامی از مقاصد پشت پرده این سناریوی آمریکایی، به سردمداران واشنگتن هشدار دادند جمهوری اسلامی با هرگونه توطئه و حرکت مخرب و مزاحم، با همه توان مقابله خواهد کرد.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای یکی از اهداف احتمالی آمریکا از جار و جنجال اخیر را تحت‌الشعاع قرار دادن جنبش وال‌استریت خواندند و افزودند: مردم حداقل 80 کشور از این حرکت رو به گسترش حمایت کرده‌اند و این، برای مقامات آمریکایی خیلی تلخ و دشوار است.

ایشان، تلاش دولت آمریکا را برای سرکوب مردم مورد اشاره قرار دادند و افزودند: ممکن است آنها با پلیس و ارتش این حرکت را سرکوب کنند اما از بین نمی‌رود و همچون آتش زیر خاکستر باقی می‌ماند.

رهبر انقلاب اسلامی با اشاره به تسلط شبکه خبیث صهیونیستی بر مقامات آمریکا و اروپا به دولتمردان غربی هشدار دادند: روزی که ملت‌های شما علت واقعی بدبختی و مشکلات خود یعنی حقارت شما در برابر صهیونیست‌ها را درک کنند یقینا شعله‌های خشم آنان، نظام سرمایه‌داری استکبار را به آتش می‌کشد و به خاکستر تبدیل می‌کند.

ایشان به مقامات غربی خاطرنشان کردند: شما به مردم خود پشت کرده‌اید و نزد اکثریت آن‌ها منفورید اما در جمهوری اسلامی اوضاع برعکس شماست و اجتماعات عظیم مردم نشان دهنده عزم راسخ ملت و پایداری آن‌ها در مقابله هرگونه توطئه است.

حضرت آیت‌الله خامنه‌ای با اشاره به باج ندادن جمهوری اسلامی در 32 سال اخیر در مقابل هر گونه فشار و توطئه، تأکید کردند: همه ملت ما، در صحنه‌اند، ما همه جزو ملت و سرباز نظام و اسلام هستیم و این پیکره یکپارچه متحد و مستحکم در مقابل هر طرح و اقدام شیطانی می‌ایستد و کوچکترین باجی نمی‌دهد.

رهبر انقلاب اسلامی بار دیگر تأکید کردند: اگر مسئولان امریکایی در برخی خیالات بسر می‌برند بدانند که هر حرکت ناشایست چه سیاسی و چه امنیتی با برخورد قاطع ملت ایران روبرو خواهد شد.

ایشان، در پایان سخنانشان دشمنی خبیث‌ترین شیاطین جهان را با ملت ایران و جمهوری اسلامی، نشان‌دهنده وعده‌های صادق پرودگار دانستند و تأکید کردند: به فرموده قرآن، این خباثت‌ها تنها بر ایمان ما و ملت ما می‌افزاید و نصرت و یاری الهی و پیروزی ملت ایران را بر همه توطئه‌گران، برای مردم ما اثبات می‌کند.

در آغاز این دیدار شماری از استادان و دانشجویان به نمایندگی از جامعه دانشگاهی استان کرمانشاه دیدگاه‌های دانشگاهیان استان را درباره مسائل مختلف بیان کردند.

دکتر محمدمهدی خدایی رییس دانشگاه رازی کرمانشاه، ضمن خیر مقدم اعلام کرد دانشگاهیان استان کرمانشاه ، با همان ایمان و پایداری پدران و مادرانشان در دفاع مقدس، در شرایط حساس منطقه و جهان، همه تلاش خود را برای پیشرفت علمی کشور بکار می‌گیرند.

آقای علیرضا احمدی دانشجوی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشاه، یکپارچه کردن تحقیقات دانشگاهی را ضروری خواند و پیشنهاد ایجاد مرکز بین‌المللی حجامت را در سطوح پیشرفته علمی مطرح کرد.

خانم سارا نژادی دانشجوی پزشکی و عضو بسیج دانشجویی، با انتقاد از سستی برخی مسئولان دانشگاه‌ها در راه‌اندازی کرسی‌های آزاداندیشی‌، پرهیز بعضی مسئولان از کارهای سطحی و مقطعی فرهنگی را خواستار شد و تأکید کرد جدیت کامل در برخورد با فساد بانکی اخیر خواسته اساسی مردم مؤمن و انقلابی است .

آقای سجاد محمدی دانشجوی رشته برق و نفر اول لیگ ربات‌های انسان‌نما، با اشاره به موفقیت‌های ملی و جهانی دانشجویان استان کرمانشاه، پیشنهاد کرد مرکز پژوهشی انرژی‌های نو در استان ایجاد شود.

آقای فردین نعلی دانشجوی دکترای شیمی آلی، با تأکید بر توزیع عادلانه امکانات دانشگاهی در سطح کشور، تلاش مضاعف برای استفاده بیشتر و بومی‌سازی فناوری‌های نوین را، محور اصلی فعالیت‌های دانشگاه‌های کرمانشاه در سال جهاد اقتصادی اعلام کرد.

آقای محمد امین احمدپور دانشجوی رشته ادبیات و نفر اول مسابقات قرآنی استان‌، تکیه بر منابع درسی غربی، جزوه‌سالاری، مسائل مدیریتی، کم‌توجهی به میراث غنی فرهنگ اسلامی ملی، کمبود سعه صدر و نبود معیارهای دقیق علمی را از جمله مشکلات علوم انسانی دانست.

آقای حسین امیری‌طلب، دانشجوی روانشناسی و دبیر جامعه اسلامی دانشگاه رازی نیز با اشاره به اعتراض رو به گسترش ملت‌های غربی به نظام سرمایه‌داری بر هوشیاری دانشجویان در مقابله با توطئه و فتنه تأکید کرد و خواستار تلاش بیشتر صداوسیما در استفاده از منابع و ذخایر انسانی سراسر کشور شد.