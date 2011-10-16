نماینده سینمای اندونزی در جشنواره فیلم کودک

به گزارش خبرگزاری مهر، این فیلم داستانی کودکان فقیر و بی‌سرپرست را به تصویر می‌کشد که زن مسلمانی به نام سارا از آنها نگهداری می‌کند.

در فضایی اجتماعی، تقابل فرد با اجتماع را نشان می‌دهد و به نوعی سرشت پاک و بی آلایش دختربچه‌ای در تقابل با پلشتی‌ها و سیاهی‌های جامعه قرار می‌گیرد و از این طریق کودک نه آنچنان که باید، بلکه طی فرآیندی با شتاب زیاد بزرگ می شود و شاید در این مسیر آنچه را که از دست داده دوران کودکی با مختصات خاص خودش است، شرایط به قدری نابسامان است که حتی همدلی‌های زن مسلمان نیز گره ای از مشکلات کودک حل نمی کند.

این فیلم داستان پورناما دختر 10ساله ای ست که با عده ای از دوستانش در پناهگاه زندگی می کنند. او سال هاست که به دنبال مادرش می گردد و برای امرار معاش دوره گردی می کند. تا اینکه یک روز پورناما تصادف کرده و بر اثر این سانحه، دچار فراموشی می شود. پورناما را به خانه ی راننده ای که با او تصادف کرده منتقل می کنند کسی که از پورناما متنفر است این نفرت تا جایی است که دخترک مجبور به فرار از خانه می شود و....

ماتیاس موچاس کارگردان این فیلم در سال 1957 در اندونزی به دنیا آمد. او در بیش از 16 فیلم به عنوان بازیگر حضور داشت تا اینکه فیلم ریندو پورناما را به عنوان اولین فیلم سینمایی خود جلوی دوربین برد. در این فیلم بازیگرانی چون پیت بارناما، ادوین اکاواتی و تارا موزاکی نقش آفرینی می کنند.



