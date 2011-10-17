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۲۵ مهر ۱۳۹۰، ۱۱:۲۰

در گفتگو با مهر عنوان شد:

اطمینان از سلامت حجاج در پی سانحه تصادف در مکه

اطمینان از سلامت حجاج در پی سانحه تصادف در مکه

معاون حج و عمره مرکز پزشکی حج و زیارت جمعیت هلال احمر گفت: در حادثه‌ای که شب شنبه در حین انتقال زائرین ایرانی در مسیر جده به مدینه رخ داد اتوبوس حامل زائرین بیت الله الحرام دچار سانحه شد اما هیچیک از هموطنان دچار آسیب جدی نشدند.

ولید دنده‌بر در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه در حادثه‌ای که شب شنبه در حین انتقال زائرین ایرانی از جده به مدینه رخ داد، تعدادی از هموطنان دچار جراحت شدند گفت: خواب آلودگی راننده اتوبوس حامل زائرین ایرانی منجر به وقوع تصادف مذکور شده است.

وی افزود: متاسفانه در پی وقوع این حادثه راننده کشته و پزشک و معین کاروان نیز دچار شکستگی از ناحیه پا شدند.

وی در پاسخ به این پرسش که حال جسمانی زائرین ایرانی در چه وضعی است گفت: خوشبختانه هیچیک از هموطنان در حادثه مذکور دچار آسیب جدی نشده و پس از مداوای سرپایی در بیمارستان ملک فهد مدینه مرخص شدند. 

دنده‌بر همچنین اظهار داشت: پزشک و معین کاروان بلافاصله پس از انتقال به بیمارستان ملک فهد تحت عمل جراحی قرار گرفتند و از شرایط جسمانی و روحی مطلوبی برخوردارند.

کد مطلب 1434590

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