به گزارش خبرگزاری مهر، پوران درخشنده جشنواره فیلم کودک را یکی از مهمترین و بزرگترین رویدادهای فرهنگی هنری کشور دانست و افزود: سینما به دلیل جذابیت‏های فراوان می تواند ارتباطی موثر با مخاطبان کودک و نوجوان برقرار کند و ما هم به عنوان کسانی که در این حوزه فعالیت می کنیم باید تمام سعی و تلاش خود را به کار گیریم تا خوراک فرهنگی مناسبی برای نسل آینده ساز کشور فراهم کنیم. بچه‏ها نقش آفرینان اصلی جشنواره فیلم کودک هستند پس باید حق مطلب را در مورد آن ها ادا کرد.

کارگردان فیلم سینمایی "رابطه" اضافه کرد: امیدوارم شرایط تولید فیلم برای تمامی هنرمندانی که دغدغه اصلی آنها فعالیت در حوزه سینمای کودک است، فراهم شود تا آثاری جذاب برای این مخاطبان ساخته شود. من عاشق کار کردن برای بچه ها هستم و با تمام سختی‏هایی که در این مسیر وجود دارد امیدوارم شرایطی فراهم شود تا دوباره فیلمی برای این عزیزان بسازم.

درخشنده حضور سه نسل فیلمساز را در این دوره از جشنواره امری مهم ارزیابی کرد و یادآور شد: حضور فیلمسازان نسل های مختلف در کنار هم حرکتی خوب و مغتنم است تا جوانان از تجربیات آنها بهره گیرند. امیدوارم حضور این سه نسل از هنرمندان در جشنواره امسال باعث شکل گیری هم اندیشی و تفکرات جدید در سینمای کودک و نوجوان شود.

درخشنده در پایان با اشاره به شعار جشنواره یعنی زمینه سازی برای نشاط و امید در میان کودکان عنوان کرد: امیدوارم این شعار زیبا فقط در حد حرف نباشد و متولیان جشنواره بتوانند امید و زندگی را با برگزاری هر چه بهتر جشنواره برای کودکان به ارمغان آورند.



