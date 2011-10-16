عدم نظارت دقیق مدیران باعث بروز جرم می شود

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام علی توکلی در جلسه شورای قضایی استان کرمان با اشاره به اصل مهم نظارت و ارزیابی در تمامی امور گفت: هرکجا جرم، تخلف و اتفاق سویی در حوزه مدیران رخ می دهد، به دلیل عدم نظارت و کنترل صحیح آن مجموعه است.

حجت الاسلام توکلی تاکید کرد: دستگاه قضایی به اقتضاء ماموریت های محوله نقش مهمی در نظارت بر حسن جریان امور بر عهده دارد و این نظارت باید استمرار داشته باشد.

وی یادآور شد: در بعضی از حوادث و اتفاقات نیاز به تصمیم گیریهای سریع و لحظه ای است و اگر مسایل و رویدادها همواره مورد رصد و نظارت باشد این تصمیمات با آمادگی و تدبیر بیشتری اتخاذ خواهد.

رئیس کل دادگستری استان کرمان تصریح کرد: حساسیت نسبت به مسایل پیرامون و ارزیابی از شواهد و رویدادها از قرار گرفتن مدیران و مسئولان در تنگ ناهای پیش بینی نشده جلوگیری می کند.

وی بر تقویت غیرت اجتماعی در بعضی از مدیران تاکید کرد و گفت: داشتن اهتمام و غیرت اجتماعی مایه حفظ اعتماد عمومی و امنیت اجتماعی و اتخاذ تصمیمات صحیح در جامعه می شود.

رئیس شورای قضایی استان کرمان وضعیت عمومی کرمان را خوب ارزیابی کرد و گفت: تلاش، تعامل و همت جمعی مدیران و مسئولان در تمامی حوزه ها، این وضعیت را به وجود آورده است.

وی خواستار کاهش جمعیت کیفری زندانها شد، واز قضات خواست تا افراد را به ویژه کسانی که محکوم به پرداخت مهریه شده اند کمتر به زندان بفرستند.