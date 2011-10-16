راه اندازی 5 پیشخوان دولت در شهرهای مازندران

به گزارش خبرنگار مهر، عسکر توکلی ظهر یکشنبه در دیدار مسئولان شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران با نماینده ولی فقیه د استان افزود: 55 شرکت بورسی و غیربورسی در مازندران فعال بوده و شش شرکت تولیدی توزیعی در استان از طریق این شرکت فعالیت می کنند.

وی اظهار داشت: نخستین صندوق سرمایه گذاری سهام عدالت در مازندران راه اندازی و پنج پیشخوان دولت را در شهرهای استان تاسیس کردیم.

مدیرعامل شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران با اشاره به اینکه این شرکت در راستای مکانیزاسیون کشاورزی استان ورود پیدا کرده است، افزود: با اعطای تسهیلات به کشاورزان استان، 70 دستگاه کامیون خریداری و برای 140 نفر شغل ایجاد شده است.

توکلی، تعداد اعضای شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت در مازندران را بالغ بر دو میلیون و 250 هزار نفر اعلام کرد و افزود: بالغ بر 800 هزار سهامدار مازندرانی به میزان 56 میلیارد ریال در سالهای 85 و 86 از این شرکت سهام دریافت کردند.

وی با اشاره به ایجاد هزار و 550 شغل مستقیم و غیرمستقیم از طریق این شرکت در مازندران در عین حال از راه اندازی فضای مناسب خدماتی تفریحی توسط شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران در بندر امیرآباد بهشهر خبر داد.

این مسئول افزود: این محیط تفریحی توریستی با صرف سرمایه گذاری چهار میلیارد ریالی و در فضایی به مساحت شش هزار و 300 متر مربع در امیرآباد در دست احداث است.

توکلی گفت: شرکت سرمایه گذاری سهام عدالت مازندران توانسته بالغ بر 50 میلیارد ریال در بخش شرکت تعاونی تولیدی، توزیعی و خدماتی مازندران سرمایه گذاری کند.

مازندران سه میلیون نفر جمعیت دارد.