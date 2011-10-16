  1. ورزش
  2. سایر ورزشها
۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۵:۲۸

تیم فوتبال هندوستان با بایرن مونیخ دیدار می‌کند

تیم فوتبال هندوستان با بایرن مونیخ دیدار می‌کند

فدراسیون فوتبال هندوستان از برگزاری دیدار دوستانه با بایرن مونیخ در ماه ژانویه 2012 خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هند به منظور دیدار خداحافظی "بایچونگ بوتیا" از فوتبال ملی در تاریخ دهم ژانویه سال 2012 در دیداری دوستانه میزبان بایرن مونیخ آلمان خواهد بود.

"کوشال داس"، دبیرکل فدراسیون فوتبال هند از برگزاری این دیدار در ورزشگاه "جواهر لعل نهرو" خبر داد و افزود: امیدواریم این رویداد برای دراز مدت در خاطر همه بماند. بسیار خوشحالیم که بایرن به دهلی می آید و مقابل تیم فوتبال هند بازی می کند. این مسابقه خداحافظی رسمی "بایچونگ بوتا" به حساب می آید.

برپایه گزارش تایمز آو ایندیا، بوتیا 35 ساله نخستین بازی خود را در سال 1995 برای تیم ملی هند انجام داد و از آن زمان تا به حال در 107 بازی 43 گل برای تیم ملی کشورش به ثمر رسانده است.

کد مطلب 1434604

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها