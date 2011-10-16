به گزارش خبرگزاری مهر، تیم فوتبال هند به منظور دیدار خداحافظی "بایچونگ بوتیا" از فوتبال ملی در تاریخ دهم ژانویه سال 2012 در دیداری دوستانه میزبان بایرن مونیخ آلمان خواهد بود.

"کوشال داس"، دبیرکل فدراسیون فوتبال هند از برگزاری این دیدار در ورزشگاه "جواهر لعل نهرو" خبر داد و افزود: امیدواریم این رویداد برای دراز مدت در خاطر همه بماند. بسیار خوشحالیم که بایرن به دهلی می آید و مقابل تیم فوتبال هند بازی می کند. این مسابقه خداحافظی رسمی "بایچونگ بوتا" به حساب می آید.

برپایه گزارش تایمز آو ایندیا، بوتیا 35 ساله نخستین بازی خود را در سال 1995 برای تیم ملی هند انجام داد و از آن زمان تا به حال در 107 بازی 43 گل برای تیم ملی کشورش به ثمر رسانده است.