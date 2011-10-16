هزار داوطلب آمارگیری در کلاسهای آموزشی یزد شرکت کرده اند

به گزارش خبرنگار مهر، عزیزالله سیفی ظهر یکشنبه در بازدید از کلاسهای آموزشی سرشماری عمومی نفوس و مسکن شهرستان یزد اظهار داشت: بیش از هزار نفر از داوطلبان شرکت کننده در این طرح به مدت 12 روز در حال آموزش هستند.

وی افزود: بعد از پایان دوره آموزشی به مدت 120 ساعت گواهینامه صادر و بعد از آزمون و تجزیه و تحلیل نمرات کسب شده از بین داوطلبان 740 نفر انتخاب خواهند شد.

سیفی با اشاره به اهمیت آمارگیری و ارائه آمار و ارقام صحیح، بیان داشت: مردم با ارائه اطلاعات و آمار درست با مأموران سرشماری در توسعه و پیشرفت کشور همکاری کنند.

وی تاکید کرد: سرشماری عمومی نفوس و مسکن در توسعه و آبادانی کشور نقش مهمی دارد.

سیفی با اشاره به اینکه برای توسعه و آبادانی هر کشور نیاز به آمار و اطلاعات درست و صحیح است، افزود: مردم برای اینکه بتوانند در سربلندی و پیشرفت کشور خود سهیم باشند با مأموران سرشماری همکاری خواهند کرد تا از این طریق اطلاعات و آمار دقیق و مناسب تهیه و بعد از گردآوری و تجزیه و تحلیل بتوان زمینه های برنامه ریزی برای آینده ای روشن برای ایران اسلامی را فراهم کرد.

وی بیان داشت: این طرح از دوم تا بیست و دوم آبان ماه همزمان با سراسر کشور و استان یزد آغاز خواهد شد و امیدواریم با همکاری مردم با ماموران سرشماری در پیشرفت و آبادانی نظام جمهوری اسلامی ایران سهیم باشیم.