شهید لشگری مسیر خود را با آگاهی و عزت انتخاب کرد

به گزارش خبرنگار مهر مراسم یادبود سرلشگر شهید خلبان حسین لشگری ظهر یکشنبه با حضور امیر سرتیپ خلبان نصیرزاده معاون فرمانده نیروی هوایی، امیر سرتیپ چیت فروش سخنگوی نیروی هوایی، سرتیپ شایان معاون اطلاعات نیروی هوایی، آیت الله اسلامی نماینده مجلس خبرگان رهبری، احمد عجم استاندار، امیرطاهرخانی نماینده مردم تاکستان در مجلس شورای اسلامی، همسر شهید و جمعی از همرزمان در سالن آمفی تئاتر امام علی(ع) شهرستان تاکستان برگزار شد.

آیت الله اسلامی در این مراسم اظهارداشت: انسانها شقاوت و سعادت و ثواب و جزای کارهای زندگی را خودشان تعیین می کنند و با داشتن اختیار می توانند بهشتی یا جهنمی شوند.

نماینده مجلس خبرگان رهبری تصریح کرد: هیچ انسانی بدون انتخاب و اختیار مجازات نمی شود و آنچه در سرنوشت انسان رقم می خورد با انتخاب افراد است.

امام جمعه تاکستان بیان کرد: اگر تکلیف خود را بدانیم و به آن عمل کنیم راه سعادت را رفته ایم در غیر این صورت منحرف شده و سقوط خواهیم کرد.

وی یادآورشد: افرادی چون شهید حسین لشگری مسیر خود را آگاهانه انتخاب کردند و با عزت به گونه ای زیستند و شهید شدند که موجب افتخار و عزت دیگران و کشور هم شدند.

آیت الله اسلامی گفت: شهید لشگری با یک مصاحبه کوتاه می توانست از عذاب و شکنجه در زندان دشمن نجات یافته و بهترین زندگی را در خارج برای خود تامین کند و حتی به یک چهره بین المللی در شرق و غرب تبدیل شود اما تقوی پیشه کرد و برای صیانت از ارزشها راه درست را تا آخر پیمود و عاقبت به خیر شد.

وی اضافه کرد: شهید لشگری در زندان های تنگ وتاریک بعث هرگز فکر نمی کرد به پاس 18 سال اسارت شرافتمندانه روزی به عنوان سیدالاسرایی از سوی رهبر معظم انقلاب نایل شود اما این وقایع درسی است که هوشیار باشیم و بدانیم که حرکت در مسیر الهی با عزت و سرافرازی همراه است و موجب سربلندی انسان می شود.

امام جمعه تاکستان در ادامه سخنان خود اظهارداشت: شهید لشگری این فرزند غیور خطه ضیاء آبا تاکستان امروز با به یادگار گذاشتن پرونده ای افتخارآمیز ازمقاومت و از خود گذشتگی و ایثاری مثال زدنی دیگری چهره ای ملی شده و نظام به وجودش افتخار می کند که این جایگاه ناشی از انتخابی درست است.

در این مراسم از همسر شهید و نیز دست اندرکاران ساخت المان و تندیس شهید حسین لشگری با اهدا لوح یادبود تقدیر شد.











