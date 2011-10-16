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۲۴ مهر ۱۳۹۰، ۱۹:۰۲

پاتک هواداران قذافی انقلابیون را از سرت فراری داد

پاتک هواداران قذافی انقلابیون را از سرت فراری داد

منابع آگاه اعلام کردند که در پی پاتک گردانهای قذافی نیروهای وابسته به شورای انتقالی مجبور به عقب نشینی از سرت شده اند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  خبرگزاری فرانسه، شاهدان عینی در شهر سرت از عقب نشینی انقلابیون در پی پاتک گردانهای قذافی در این شهر خبر دادند.

شاهدان مذکور بیان کردند: انقلابیون به شکل آشفته ای حدود دو کیلومتر تا مقر فرماندهی کل نیروهای پلیس در این شهر عقب نشینی کرده اند.

منابع آگاه هم اعلام کردند : نیروهای وابسته به شورای انتقالی بر اثر حجم بالای آتش گردانهای قذافی از اطراف مناطق الدلار و کوی شماره دو که عصر جمعه به آن رسیده بودند عقب نشینی کردند.

به گفته این منابع، دود غلیظی آسمان مناطق "الدلار" و کوی "شماره  دو" سرت را که در شمال غرب شهر واقع شده اند، فرا گرفته است.

شایان ذکر است که نیروهای قذافی به شدت در سرت مقاومت می کنند و انقلابیون احتمال می دهند که افراد برجسته ای از رژیم سرنگون شده قذافی در این شهر حضور داشته باشند.

کد مطلب 1434609

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