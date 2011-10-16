تولید 2.5 میلیون تن نورد گرم و سرد در مجتمع فولاد گیلان

محمد حسین اصغریان در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: مجتمع فولاد گیلان از لحاظ اشتغال و سرمایه گذاری یکی از عظیم ترین طرحهای که تاکنون در استان به بهره برداری رسیده است.

وی همچنین با اشاره به اینکه میزان تولید فولاد خام در استان تا پایان سال جاری به حدود 600 هزار تن در سال می رسد، اظهارداشت: در حال حاضر این میزان حدود 90 هزار تن درسال است.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان گفت: با بهره برداری از مجتمع ذوب آهن فولاد خزر در سال جاری علاوه بر افزایش ظرفیت تولید فولاد خام در استان برای 600 نفر نیز بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

وی تصریح کرد: همچنین با راه اندازی کارخانه سیمان دیلمان، امسال ظرفیت تولید سیمان دراستان به بیش از دو میلیون و 700 هزار تن درسال می رسد در حالیکه این ظرفیت در حال حاضر حدود یک و نیم میلیون تن در سال است، همچنین تعداد 350 نفر نیز بصورت مستقیم در این واحد مشغول بکار می شوند.

اصغریان گفت: هم اکنون حدود سه میلیون متر مربع کاشی و سرامیک سالانه در استان تولید می شود که تا پایان امسال ظرفیت تولید آن به بیش از هشت میلیون متر مربع افزایش خواهد یافت.

وی افزود: با راه اندازی طرح توسعه کارخانه کاشی خزر در استان در سال جاری علاوه بر افزایش ظرفیت تولید این محصول برای 350 نفر نیز بصورت مستقیم شغل ایجاد خواهد شد.

سرپرست سازمان صنعت، معدن و تجارت گیلان در ادامه از رشد حدود 45 درصدی میزان استخراج مواد معدنی در استان درسال جاری خبرداد و یادآورشد: این میزان تا پایان امسال به بیش از شش و نیم میلیون تن در سال خواهد رسید.