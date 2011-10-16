اجرای نظر انجمن نظارت بر انتخابات اتاق تعاون متوقف شد

به گزارش خبرگزاری مهر، تغییر نتیجه انتخابات و حذف منتخب اول دور جدید فعالیت اتاق تعاون ایران موجب اعتراضاتی از سوی تعاونگران شده بود که این موضوع زمینه ایجاد یک نشست توسط مجمع نمایندگان اتاق تعاون مرکزی را فراهم کرد.

بر پایه این گزارش، در این نشست تعاونگران خواستار رسیدگی سریع به موضوع، پاسداری از رأی اعضاء، جلوگیری از دخالت در امور مجمع نمایندگان و انتخابات اتاق تعاون و برخورد با متخلفین شدند و پس از آن موضوع در جلسه کمیسیون نظارت و پیگیری بر اجرای اصل 44 مجلس با حضور وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی مطرح شد.

در جلسه ای که پیرامون بررسی این موضوع در مجلس برگزار شد، مقرر شد در جهت اصلاح آن اقداماتی صورت گیرد. متعاقبا در اقدامی حقوقی دیوان عدالت اداری در23 مهرماه سال جاری رای بر توقف عملیات اجرائی صورتجلسه سوم مهرماه انجمن نظارت در رابطه با انتخابات اتاق تعاون مرکزی ایران را صادر کرد.

بر این اساس، تا اعلام رای قطعی از سوی دیوان عدالت اداری، هیئت مدیره و دبیرکل فعلی اتاق تعاون مرکزی مسئولیت انجام کلیه امور را طبق روال گذشته بر عهده خواهند داشت.

گفتنی است، با برگزاری انتخابات دور جدید فعالیت هیئت مدیره و دبیرکل اتاق تعاون مرکزی ایران در مهرماه سال جاری؛ برخی حواشی و اختلاف نظرها در زمینه نحوه برگزاری انتخابات و رای گیری ها ایجاد شده بود.