لازمه اصولگرایی پذیرش محوریت روحانیت است

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد نبی حبیبی دبیرکل حزب موتلفه اسلامی در دیدار امام جمعه ارومیه با اشاره به وحدت نیروهای انقلاب اظهار داشت: مقام معظم رهبری در سفر به قم تاکید فرمودند که روحانیت بیشتر در صحنه حضور داشته باشند و استنباط ما این بود که جامعه مدرسین و جامعه روحانیت حضورشان فقط در مسائل علمی نباشد و در مسائل سیاسی هم حضور جدی تر داشته باشند.

وی افزود: آیت الله مهدوی کنی و آیت الله یزدی از سران اصولگرایان و در تعبیر دقیق تر نیروهای انقلاب دعوت کردند و بارها جلسات مشترکی برگزار شد که نتیجه آن منجر به جبهه متحد اصولگرایی شد.

دبیر کل حزب موتلفه اسلامی تصریح کرد: اصولگرایان با محوریت جامعتین جمع شده و سلیقه های خود را به هم نزدیک کنند و تمهیداتی بیندیشند که در انتخابات اسفند ماه امسال با نامزدهای مشترک در حوزه های مختلف به میدان بیایند و ساز و کار 8+7 نتیجه این هماهنگی هایی است که از سال گذشته به وجود آمد.

حبیبی تاکید کرد: اصولگرایان اگر بخواهند وحدت کنند باید با محوریت روحانیت باشد زیرا تحت هدایت روحانیت امکان نزدیک شدن سلیقه های اصولگرایان به هم بیشتر محقق می شود.

حبیبی در ادامه با اشاره به مواضع حزب متبوعش اظهار داشت: ما در چارچوب ساز و کار 8+7 مشغول فعالیت هستیم ،اصولگرایی منهای روحانیت یعنی اصولگرایی منهای اصولگرایی ، اگر می خواهیم اصولگرا باشیم باید محوریت روحانیت را بپذیریم.

حجت الاسلام حسنی امام جمعه ارومیه نیز در این دیدار اصل وحدت اصولگرایان را مهم ارزیابی کرد.