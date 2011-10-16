پنج باند بزرگ مواد مخدر در فارس متلاشی شد

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سیروس سجادیان بعد از ظهر یکشنبه در نشست خبری با اشاره به کشفیات و اقدامات صورت گرفته طی 15 روز گذشته در استان فارس، گفت: با استفاده از اطلاعات مختلف مردمی و کارهای اطلاعاتی از فعالیت پنج باند تهیه و توزیع مواد مخدر در فارس مطلع شدیم که با استفاده از ترفندهای اطلاعاتی و پلیسی این گروه پس از ورود از جنوب شرق استان در منطقه لارستان، داراب و مناطق شمالی فارس دستگیر شدند.

وی ادامه داد: طی این عملیاتها بیش از یک تن و 956 کیلوگرم مواد مخدر، 37 خودرو و موتور و 57 دستگاه تلفن همراه نیز کشف و ضبط شد.

فرمانده انتظامی فارس یادآور شد: طی این مدت 15 روز گذشته 508 نفر نیز در ارتباط با مواد مخدر دستگیر شدند.

سردار سجادیان با بیان اینکه طرح برخورد با موتور سواران متخلف و جمع آوری دیش های ماهواره همچنان با شدت ادامه دارد، تصریح کرد: طی 15 روز گذشته دو هزار و 212 موتور سیکلت متخلف توقیف و همچنان بحث جمع آوری ماهواره نیز در حال انجام است.

وی در ادامه سخنان خود با اشاره به کشف سلاح و متلاشی کردن باند های سرقت نیز، یادآور شد: 130 قبضه سلاح کشف و سه بایند بزرگ سرقت متشکل از پنج نفر متلاشی شد.

فرمانده انتظامی استان فارس در بخش دیگری از سخنان خود با بیان اینکه طرح برخورد با باغات متخلف اطراف شیراز را در دستور کار قرار داده ایم، گفت: یکی از مباحث بسیار مهمی را که در حال پیگیری هستیم امنیت اخلاقی خانواده های استان است که در این راستا طرح برخورد با بد پوششان ادامه خواهد داشت و برنامه ریزی برای برخورد با برخی از باغات متخلف اطراف شیراز را نیز در دستور کار قرار داده ایم.

سردار سجادیان تاکید کرد: خیلی از مفاسد اخلاقی در این باغات دنبال می شود و ما در راستای برخورد با اینگونه رفتارها به شدت با آنها برخورد خواهیم کرد.