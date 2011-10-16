برای جلوگیری از هدر رفت منابع آب باید برنامه ریزی شود

بهروز ارسطو در گفتگو با مهر گفت: توسعه فضای سبز، اقدامات آبخیزداری، حفظ نزولات جوی، توسعه سدهای زیرزمینی و تغییر الگوی کشت از راهکارهای مناسب است.

وی بیان کرد: مهمترین و اساسی ترین راهکار مقابله با خشکسالی و بیابان زایی در مناطق خشک، حفظ نزولات جوی است.

به گفته وی، با وجود این که میزان بارش در استان کم است اما برای حفظ همین مقدار کم نیز باید برنامه ریزی شود چرا که بخشی از آن از دسترس خارج می شود، تبخیر می شود و در نهایت استفاده مناسبی از آن نمی شود. یکی از این اقدامات اساسی انجام پروژه های آبخیزداری در بالا دست استان است.

وی اضافه کرد: به عنوان نمونه عملیات آبخیزداری انجام شده در منطقه فولادمحله باعث شده است که نسبت به مناطق مشابهی که دچار خشکسالی شده اند کمتر مشکل آب پیدا کند. آبخیزداری به طور مستقیم باعث ذخیره نزولات جوی می شود.

رئیس پایگاه مدیریت خشکسالی کشاورزی و منابع طبیعی استان سمنان اظهار داشت: از دیگر اقداماتی که می توان انجام داد روش های ذخیره نزولات است.

به گفته وی، ایجاد سازه ها نقش مهمی در جمع آوری آب و جلوگیری از هدر رفتن آن دارد و می تواند در مصارف و کاربری های کوچک موثر باشد.

ارسطو بیان کرد: یکی از ویژگی های فیزیکی و آب و هوایی استان سمنان میزان تبخیر و تعریق بالای آن است که بیشتر از میزان بارندگی این منطقه است. با توجه به این که استان سمنان در منطقه خشک قرار دارد از این رو از گذشته های دور در این منطقه مردم خود را با شرایط ویژه تطبیق داده اند.

وی ادامه داد: در بحث های کشاورزی و سایر بخش هایی که مربوط به آب می شود مردم مدیریت مصرف آب را یاد گرفته اند که نمونه آن را می توان در سیستم تقسیم و توزیع آب در سمنان شاهد بود که برای مصرف کشاورزی با مدیریت صحیح آب طراحی شده است.