"آل" وارد شبکه نمایش خانگی شد

به گزارش خبرگزاری مهر، موسسه رسانه های تصویری، فیلم سینمایی "آل" در ژانر ترسناک، برای مخاطبان بزرگسال به مدت 90 دقیقه وارد شبکه نمایش خانگی شد.

این فیلم به کارگردانی بهرام بهرامیان و تهیه‌کنندگی علی معلم ، محصول سال88 است و مصطفی زمانی، آناهیتا نعمتی، همایون ارشاد، هنگامه حمیدزاده در آن ایفای نقش کرده‌اند.

فیلم سینمایی "آل"، داستان مهندس جوانی است که از طرف مدیر شرکت محل کارش، همراه زن باردار خود عازم مأموریت کاری به ارمنستان می‌شود. به تدریج زندگی آفتابی این زوج، جای خود را به روزهای تیره می دهد و حوادث عجیبی برای این دو اتفاق می‌افتد.

