365 اسکیت باز در استان اردبیل فعالیت می کنند

به گزارش خبرنگار مهر، نادر بیننده ظهر یکشنبه در حاشیه نشست خبری رئیس فدراسیون اسکیت کشور در اردبیل اظهار داشت: انتظار می رود این تعداد تا پایان سال به 420 نفر افزایش یابد.

وی تعداد مربیان پایه استان را 40 نفر عنوان کرد و افزود: از این تعداد پنج نفر دارای رتبه مربیگری درجه سه و یک نفر درجه مربیگری درجه دو کارگاهی است، اما برنامه ریزیهای لازم برای افزایش این تعداد امسال انجام شده است.

رئیس هیئت اسکیت استان از تمرین اسکیت در 11 سالن سرپوشیده در تابستان خبر داد و اضافه کرد: با فرا رسیدن فصل سرما در استان این تمرینات در سه یالن و پیستهای اسکیت شورابیل و زرناس انجام می شود.

وی با اشاره به اعزام 10 نفر متشکل از پنج مرد و پنج زن برای آموزش سطح آموزش نونهالان و نوجوانان یادآور شد: بر اساس اعلام فدراسیون اسکیت قرار بر اعزام یک نفر آقا و یک نفر خانم برای این دوره بود که با سفر رئیس فدراسیون اسکیت به اردبیل و رایزنیهای صورت گرفته این تعداد را به 10 نفر افزایش یافت.

بیننده با اشاره به مکان یابی پیست اسکیت بر اساس نقشه کلی ورزشگاه علی دایی ابراز داشت: قرار است با تامین اعتبار این پیست که تنها پیست استاندارد اسکیت در استان می باشد، بزودی به بهره برداری رسیده و در اختیار ورزشکاران اسکیت باز قرار گیرد.

اسکیت بازان اردبیل تکنیکی نیستند

همچنین در حاشیه این نشست خبری رئیس فدراسیون اسکیت در گفتگو با خبرنگار مهر ورزشکاران اسکیت باز اردبیل را از نظر انگیزه های روانی و استعداد ممتاز توصیف کرد و متذکر شد: ورزشکاران اردبیل از نظر تکنیکی در سطح پایینی قرار دارند که با برگزاری کلاسهای مختلف می توان این نقیضه را رفع کرد.

جمشید وزیری یکی از مشکلات اصلی اسکیت اردبیل را عدم وجود پیست استاندارد اسکی برشمرد و عنوان کرد: استان اردبیل از استعداد بالایی برخوردار است که در صورت بستر سازی مناسب ورزشکاران این استان می توانند به مدالهای مختلف آسیایی و جهانی دست یابند.