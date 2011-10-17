تدوین "همراه اتفاقی" آغاز شد

به گزارش خبرنگار مهر، تصویربرداری این فیلم تلویزیونی چندی پیش در تهران به پایان رسیده است. تدوین "همراه اتفاقی" به تازگی از سوی علیرضا فرساد آغاز شده است. در "همراه اتفاقی" بهنام تشکر، نازنین فراهانی، ارسطو خوش‌رزم، شرف طاهریان و الهام کردا بازی می‌کنند.

صداگذار وآهنگساز این فیلم تلویزیونی به زودی مشخص می‌شود. در خلاصه داستان "همراه اتفاقی" آمده است: جابه جایی دو گوشی موبایل سرنوشت دو فرد را تغییر می‌دهد.

عوامل تولید این فیلم عبارتند از مدیر تصویربرداری: محمد ناصری، صدابردارک هادی محکم، طراح صحنه: امیر حسین بابائیان، طراح لباس:مرضیه کرمی، طراح گریم: اعظم بیات، تهیه کننده: بهروز خوش‌رزم و محصول شبکه اول سیما.

این دومین همکاری شهرام شاه حسینی و بهروز خوش‌رزم بعد از ساخت فیلم تلویزیونی "پلاک هفت، کوچه پاییز" است.

